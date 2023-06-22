端午節｜赤柱龍舟健兒疫情在家堅持練習動作　衝線第一：好熱血！

今日（22日）端午節，國際龍舟錦標賽在烈日下的赤柱正灘舉辦，灘上擠滿一群群龍舟健兒準備落水大展身手，亦有衝線到岸終點的健兒連連歡呼。公開組龍舟賽手吳先生上一次參與龍舟競渡已是四年前的中學學界比賽，疫情以來不能作賽，留守家中都會練習划龍舟的動作，今年終於可以再次下水，還在其中的一次複賽衝線。他表示，昔日的感受不變，覺得「個個都好落力好熱血」，



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永明金融赤柱國際龍舟錦標賽 2023於今日在赤柱正灘舉行，大會廣播：「Are you ready！」龍舟健兒都表現雀躍，包括公開組的吳先生，他形容最難忘刺激就是起步的一刻：「發覺周圍所有東西都聽不到，因為太過集中。」

教練感謝年輕人花時間操練

距離上一次比賽已是2019年的中學學界比賽，昔日的感受不變，他認為，「個個都好落力好熱血」。疫情期間，他留在家中練習划龍舟動作，並與隊友檢討如何改進。

吳先生指，因為與隊友都是剛剛步入社會工作，未必有很多時間出來訓練，所以體能上差了一些，但技術仍有。他認為划龍舟的最大樂趣是與隊友「一齊練」。雖然在複賽取得第一名，但他覺得槳速、拍子不夠合拍，如果平日再多些練習可能會更好，會在下一場再接再勵。教練蘇先生表示，「多得這班後生仔，他們百忙中抽時間出來操練。」

停泊船隻讓龍舟隊友休息乘涼

已比試過一場賽事的吳小姐未進入決賽已信心滿滿，覺得會贏：「等一陣會上船開派對，飲酒，慶祝下今日勝利」。比賽日艷陽高照，吳小姐與隊友們都塗了太陽油，並且安排一艘船停泊在附近，供隊友中場休息「透下涼」。她指雖然初時出現人手調動問題，但已解決，有望「應該可以划到三場！」隊友鄭先生表示，今次的對手好強：「大家都好認真比賽，好努力。」吳小姐指最大樂趣是與隊友團結合作，大家都玩得不亦樂乎。

居於香港的Louise與家人第一次觀看划龍舟比賽，認為賽事非常刺激，來年會繼續觀看划龍舟比賽。雖然未有具體計劃端午節活動，可能都會吃糭子應節。