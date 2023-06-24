國際龍舟賽相隔4年維港開鑼　港隊展主場優勢：好耐無喺尖東比賽

闊別四年，「香港國際龍舟邀請賽」今日及明日（24日至25日）再在維港舉行，來自10個國家及地區的超過160支隊伍競逐。香港龍舟隊「三木板門健兒」能擁主場優勢出戰，表示心情更興奮，他們賽前亦針對尖東海傍大風大浪進行點訓練，希望能爭取佳績。「三木板門健兒」中有隊員被選中代表香港與大灣區各城市隊伍對戰，表示已做足準備同場較量。



由香港旅遊發展局及中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」，今日及明日在維港舉行。「三木板門健兒」指相隔四年賽事復辦，頗為期待：「好耐沒返過嚟尖東呢嗰地方比賽啦」。今年賽事首設1萬元美金予冠軍隊伍，隊員劉展豪稱「直頭係動力！」故會努力練習，爭取好成績。他又透露有隊員獲徵召出戰「粵港澳大灣區錦標賽」及「港澳盃」，表示很開心有隊友被選中代表香港參加。

劉指中國一向是很強的「龍舟國家」，在比賽中能與大灣區其他不同城市的隊伍較量，可以吸取不同隊伍的實力，故做足準備，例如賽前進行了500米的途程訓練，並因應尖東海傍大風大浪的環境特點，到香港一些有風有浪的地方練習。

「三木板門健兒」去年參與在泰國舉辦的亞洲錦標賽，而今年回歸香港主場，隊員麥迪泓透露心情興奮：「尖東呢邊比較多市民同我哋打氣，氣氛會熱烈啲。」天氣方面，他指因為香港比較潮濕加上近幾天都十分炎熱，本地隊伍會比較適應一些。而航道方面，他估計各隊伍的適應度相差無幾，因為平時沒有什麼隊伍會在大風大浪的尖東海傍練習。

旅發局主席彭耀佳：加強香港作為大灣區旅遊盛事中心地位

旅發局主席彭耀佳指，今次賽事展現香港作為一個「盛事之都」及嶺南文化，相信能提升旅客對於端午節日及龍舟的興趣，向國際重新展示重要傳統文化習俗，更可推動大灣區城市間交流，加強香港作為區內旅遊盛事中心的地位。

他又指，由於航班復蘇，肯定活動能吸引更多旅客訪港，參與本地文化活動。比賽超過近四千名龍舟健兒，來自各國各地，相信更能增添氣氛，市民亦更願外出觀賽，有利提升整體消費力。

中國香港龍舟總會秘書長鍾志樂指，原以為賽事需籌備9個月，但最終僅用5個月時間，故感謝政府及贊助商支持。對於世界龍舟錦標賽今年移師泰國舉行，他指已向大會申辦於2027年在香港舉行相關賽事，有信心可以成功申辦。