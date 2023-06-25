國際龍舟邀請賽｜五大賽事首設獎金　珠海隊奪大灣區錦標賽

「香港國際龍舟邀請賽」相隔四年後再復辦，比賽第二日繼續在維港進行各項賽事。當中更首設獎金予五大賽事，冠軍隊可獲1萬美元的獎金。其中，「國際公開金盃賽」由以最佳時間完成國際及本地錦標賽的16支非本地隊伍及16支本地隊伍爭奪。奪冠隊伍為福州長樂匯泉龍舟隊；亞軍為泰國代表隊；季軍為顯利工程同慶龍龍舟隊，特首李家超及旅發局主席彭耀佳負責頒奬。



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今屆有5大賽事首設獎金，包括「國際錦標賽」、「國際公開金盃賽」、「港澳盃」、「香港錦標賽」及「粵港澳大灣區錦標賽」，冠軍隊伍可獲1萬美元的奬金；亞軍可獲5000元美金；季軍獲3000元。

香港龍舟代表隊總教練伍新城認為，現時港隊與其他國際高水平隊伍仍有一段距離，形容今次港隊「已急起直追」，亦藉今次機會向其他隊伍學習。

所有賽事於下午完結，「國際公開金盃賽」由以最佳時間完成國際及本地錦標賽的16支非本地隊伍及16支本地隊伍爭奪，奪冠隊伍為福州長樂匯泉龍舟隊；亞軍為泰國代表隊；季軍為顯利工程同慶龍龍舟隊。並由特首李家超及旅發局主席彭耀佳頒奬。

此外，「粵港澳大灣區錦標賽」齊集11支代表各大灣區地區的隊伍參加。冠軍隊伍為珠海九江雙蒸龍舟隊，亞軍為中國澳門代表隊，季軍為廣州白雲人和龍舟隊。

冠軍隊伍珠海九江雙蒸龍舟隊隊長關祥挺表示，對隊員的表現感到恩惠，經過兩個月專門訓練，於今日在維港「大展身手」，他亦指「很開心」。關祥挺又指，以往在靜水水域訓練，從未面對過如維港海面的大風大浪，因此初到比賽場地時，隊伍亦需要即時溝通、互相給予信心以適應海面環境。他又指，以往未試過海水訓練，因此今次取得冠軍「既開心又意外」。