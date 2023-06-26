國泰客機事故｜消防處指急煞後輪胎達100度高溫　須「泡炮」戒備

國泰航空CX880客機上周六（24日）凌晨準備起飛時，因機件故障急緊煞掣，乘客需經逃生梯離開，多人受傷。消防處機場消防隊指揮官黃思律今日（26日）交代救援行動，當日派出七輛消防車到場，啟動「大量傷者事故檢傷分流系統」，經檢查發現12個輪胎「爆胎」或漏氣，溫度高達100度，須出動「泡炮」戒備。



香港工程師學會航空分部發言人詹永年表示，客機有急煞設計保障安全，即使「爆胎」都不會造成問題，組件發熱出現類似火光屬正常。



國泰航空CX880客機日前發生故障。（讀者提供）

消防處機場消防隊指揮官黃思律在商台《在晴朗的一天出發》表示，消防處當日凌晨零時41分接報，一架停泊一號客運站的客機起落架發生火警，消防派出七架消防車約4分鐘內到場，當時已見到很多傷者滯留停機坪，部分乘客經登機橋進入客運大樓，消防派員進入機艙協助機組人員離開，同時啟動「大量傷者事故檢傷分流系統」，經檢查後發現大部分傷者擦傷，只有少部分扭傷。

12個輪胎已經「爆胎」或漏氣

他指，由於起落架曾報稱發生火警，消防經檢查後看不到火警跡像，但目測12個輪胎已經「爆胎」或漏氣，熱能深測器發現輪胎高達100度，立即採取隔離措施，安排「泡炮」戒備。

黃思律又表示，緊急疏散程序一般由機長決定，消防會在外圍觀察，如有需要會冷卻組件協助乘客逃生。他提到，在機場第三條跑道啟用後，機場已有設有三間消防局，未來會有第四間禁區消防局，提供服務。

工程師學會：輪胎設計有急煞安全保障

香港工程師學會航空分部發言人詹永年在同一節目表示，客機組件的設計已預計會有高速急煞，因此設有安全保障，即使「爆胎」都不會有造成問題，「急煞好大機會爆胎，唔係唔正常」，而且高速煞車後組件會發熱，正常會出現類似火光。

他指，航班起飛前的檢查和目測，未必發現一些毛病，個別電腦異常可能要啟動後才發現，但飛機設有多一個組件，即使異常亦有替後備。