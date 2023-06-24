國泰客機事故｜專家解釋輪胎凹陷原因　籲乘客逃生勿帶行李免阻礙

國泰航空CX880客機今日（24日）凌晨由本港機場起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障終止起飛並折返登機閘口，乘客經逃生滑梯離開，有11名乘客逃生時受傷。有目擊者形容飛機輪胎冒煙，亦有相片顯示輪胎呈凹陷狀態；此外乘客逃生時也出現踩人的情況，頗為狼狽。

香港工程師學會航空分部發言人詹永年表示，緊急剎停起飛中的飛機，輪胎溫度及壓力都會上升，即時爆軚並不罕見，加上飛機本身有保護機制，輪胎達到某個溫度亦會自動放氣。至於逃生方面，詹建議乘客多留意安全示範，逃生時不應帶行李，因會阻礙乘客，甚至割破滑梯。



詹永年指，飛機準備起飛前，已在跑道上加速，而在加速過程中，機師發現有技術問題，選擇緊急剎停（Rejected takeoff），屬於正常程序。詹永年解釋， 一般情況下，當輪胎溫度過高，超過某個標準時，就會自動放氣，避免爆胎，因爆胎造成的碎片或會損毀飛機其他機件，詹形容這是一個保護機制，然而緊急剎停一輛正在加速的飛機，輪胎的溫度及壓力都會上升，導致即時爆軚並不罕見。

至於涉事航機在煞停後，為何沒有即時原地疏散，反而折返停機口才放逃生滑梯？詹永年指，何時及何地疏散是由機師因應當時的情況而定，基本上要尊重機師的決定。

從乘客拍攝的逃生片段所見，不少人疏散時均拖著行李箱，詹永年直言乘客的做法「絕對係錯」，他解釋航機的安全標準是在緊急情況下，即使一半逃生門都無法使用，所有乘客仍可在90秒內離開機艙。不過這假設建基所有乘客都合作、並按機組人員指示逃生。詹續指，當乘客拿著行李箱逃生，會阻礙到通道及其他乘客，而拿著行李乘逃生滑梯亦相當困難，或會失平衡、失重心或撞到其他人，最嚴重是行李箱割破滑梯，影響正常逃生。

乘客拍攝的逃生相片可見，不少人疏散時拖著行李箱，詹永年直言乘客的做法「絕對係錯」。

有目擊者聲稱逃生時有人頭部向下滑出機艙，又或出現踩到人的情況，詹永年坦言，一般乘客未受過訓練如何逃生，或有可能出現上述問題，他建議乘客上機後認真留意安全示範及相關影片，以及細閱乘客位的安全指示，自己也要做好心理準備，想像如有事發生，應如何反應，「呢個某程度都係乘客嘅責任」。