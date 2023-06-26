港大工程石屎現「蜂窩」　張翔指嚴肅跟進　前物業處處長料非瞞報

香港大學「西高山校園重建計劃」被揭發出現石屎問題，多個結構柱的混凝土出現空洞、鋼筋外露，部份橫樑內石屎「穿窿」。港大發言人昨回覆查詢表示，目前正與有關承建商「嚴肅跟進」。

香港大學校長張翔今（26日）回應指會嚴肅跟進，強調十分重視建築安全和質量，工程階段每個層級都會有討論，校方相關部門將會處理。港大前物業處處長譚景良回覆《香港01》則表示，自去年底已退休前休假，對事件內情並不掌握，但承認地盤工程常有甩漏，如見異樣會嚴謹處理。他料事件不涉貪污問題，亦相信校方非有意隱瞞，「依家個個都有相機，點會隱瞞到？」



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中科監察主席、工程師潘焯鴻昨日（25日）於社交網站，公開港大部份建築工程的相片，從相片可見建築物石屎出現空洞，部份橫樑、構造柱及牆壁出現石屎剝落，鋼筋外露。他指，部份構造柱甚至「穿窿」，中間沒有任何石屎，批評建築工藝和質素「比第三世界還要差」。

結構工程師倪學仁指，相片可見的蜂巢狀混凝土現象，俗稱「黃蜂竇」，亦即「蜂窩現象」，通常是灌注混凝土時振動不足，令水份或空氣未能向上排走，佔據混凝土空間，混凝土乾透後，隨之形成空洞。他表示，如果「黃蜂竇」只出現在建築物表面，不難處理，只需填補水泥砂漿則可，但視覺上仍有瑕疵；倘建築物內部亦有同情況，則需確定範圍之後，以灌漿模式修理，嚴重的或需打掉重蓋。

張翔回應事件時表明，將會嚴肅跟進，強調十分重視建築安全和質量。（資料圖片）

港大校長張翔今（26日）出席活動後回應指，將會嚴肅跟進，強調十分重視建築安全和質量，工程階段每個層級都會有討論，涉及逾百人，校方相關部門將會處理。他指目前暫無額外資料提供，有新資訊會適時會再公布。

香港大學前物業處處長譚景良接受《香港01》查詢時則表示，自己在去年底已退休前休假，故對事件並不掌握。不過他認為，地盤工程常有甩漏，但如見到有問題發生就要嚴謹處理，「要拆就拆、要補就補。」他相信，相關事故非難處理，亦不相信大學在見到相關工程都會收貨。

他亦指，事件不涉貪污問題，「嗰到得幾両嘢唔值錢」，加上地盤有很多人出出入入，相信校方亦不是想隱瞞事件，「依家個個都有相機，點會隱瞞到。」