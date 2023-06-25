港大建築地盤工程石屎疑現蜂窩現象　或需重造　校方：嚴肅跟進

香港大學有建築工程疑爆石屎問題。中科監察主席潘焯鴻今日（25日）發表多張聲稱是港大一個建築工程項目的相片，可見多個結構柱的混凝土出現空洞，甚至部份橫樑內石屎「穿窿」。有工程師看過相片後，估計是灌注混凝土時振動不足而造成「蜂窩」現象，嚴重的或需打掉重蓋。



港大發言人回覆查詢表示，該校目前正與有關承建商「嚴肅跟進」。據了解，涉事工程為「西高山校園重建計劃」，地盤工程鄰近薄扶林水塘，承建商為精進建築，去年曾涉及安達臣道地盤冧天秤事件。



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中科監察主席、工程師潘焯鴻今日（25日）於社交網站，公開港大部份建築工程的相片，從相片可見建築物石屎出現空洞，部份橫樑、構造柱及牆壁出現石屎剝落，鋼筋外露。他指，部份構造柱甚至「穿窿」，中間沒有任何石屎，批評建築工藝和質素「比第三世界還要差」。他聲稱，這些相片「已核實」，據其了解工程僅展開約3個月，但質素差劣，需要詳細檢查是否需要拆卸重建。

結構工程師倪學仁指，相片可見的蜂巢狀混凝土現象俗稱「黃蜂竇」﹐亦即「蜂窩現象」，通常是灌注混凝土時振動不足，令水份或空氣未能向上排走，於混凝土之中佔據空間。

因此，混凝土乾透之後，隨之形成空洞。他表示，如果「黃蜂竇」只出現在建築物表面，不難處理，只需填補水泥砂漿則可，但視覺上仍有瑕疵；倘建築物內部亦有同情況，則需確定範圍之後，以灌漿模式修理，嚴重的或需打掉重蓋。

結構工程師倪學仁。（資料圖片）

據了解，涉事為港大「西高山校園重建計劃」工程，於2021年7月開展，預計2024年峻工，地盤鄰近薄扶林水塘，由精進建築承建，與發生冧天秤事件導致數人死亡的安達臣道地盤屬同一公司。

翻查資料，工程將會重建成多用途綜合建築群，提供約1300個學生和職員宿舍，項目標榜採用全鋼模塊化綜合施工（MiC）施工方法。

潘焯鴻稱，負責工程的顧問公司一直非常不滿建築質素的表現，並曾多次向承建商及港大管理團隊匯報，但情況沒有改善，認為發展局及屋宇署需要考慮介入檢視樓宇質素。

港大發言人回覆查詢表示，該校目前正與有關承建商嚴肅跟進。港大指，一向非常重視所有校園建設工程的質素，對施工要求非常嚴格，並一直嚴密監督工程的施工情況和進展，如有不善之處，會即時要求承建商作出妥善處理及改進。