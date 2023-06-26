港大工程石屎現「蜂窩」　由精進建築承辦　去年涉冧天秤3死意外

香港大學「西高山校園重建計劃」西苑重建項目被揭發出現石屎問題，多個結構柱的混凝土出現空洞鋼筋外露，部份橫樑內石屎「穿窿」。據悉相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，過往曾涉多宗工業意外，當中包括秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。



翻查資料，同屬興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」，過去三年曾涉5宗嚴重工業意外，當中更有五人因而死亡。勞工處曾在去年底一連三日巡查「精進建築工程有限公司」全港地盤，發出55張敦促改善通知書，以及提出21宗檢控。



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中科監察主席潘焯鴻昨（25日）在社交平台，發表多張聲稱是港大一個建築工程項目的相片，當中多個結構柱的混凝土出現空洞，甚至部份橫樑內石屎「穿窿」。有工程師看過相片後，估計是灌注混凝土時振動不足而造成「蜂窩」現象，嚴重的或需打掉重蓋。

秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（鄭子峰攝）

去年秀茂坪安達臣道地盤塌天秤釀3死6傷

據了解，涉事為港大「西高山校園重建計劃」的西苑重建項目，於2021年7月開展，預計2024年第二季峻工。翻查資料，相關地盤是由「精進建築有限公司」承辦，為興聯集團旗下的工程承辦商，其公司過往曾涉多宗工業意外，當中包括去年9月7日秀茂坪安達臣道地盤塌天秤事故，事故最終釀成3死6傷。勞工處因應事件嚴重，已就事件進行調查，並向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。

另外，相關公司在2020年7月20日承建的九龍灣宏展街政府大樓地盤中，亦曾發生奪命工傷。其死者遺產管理人近日入稟索償四間涉事建築公司，當中包括精進建築有限公司及精進土木及地基有限公司。據其入稟狀指，前者為事故地盤的總承建商，而後者則為挖掘、側向承托工程的承包商。

同集團精進建築工程曾被勞工處檢控

同屬興聯旗下的「精進建築工程有限公司」過去亦曾涉多宗工業意外，當中包括去年12月油塘東源街地盤工字鐵塌下事故，一名55歲男工人亡。綜合多份報章、政府新聞網及興聯集團公司網頁統計，「精進建築有限公司」與「精進建築工程有限公司」過去三年曾涉5宗嚴重工業意外，當中有五人因而死亡。

因應相關承建商曾涉及多宗奪命工業意外，勞工處去年底一連三日巡查「精進建築工程有限公司」全港13個地盤，全方位檢視其安全工作系統，最終發出55張敦促改善通知書，以及提出21宗檢控。

承辦多項公營項目 涉屯門及東涌房屋發展

連同港大的重建項目，據興聯集團公司網頁公布，「精進建築有限公司」仍有多項公共工程項目未竣工，當中包括「屯門第29區西公營房屋發展項目」及「東涌第100區公營房屋發展項目」，分別預計於今年10月及12月竣工，而「興建柴灣水務署和懲教署總部合約」則預計於明年2月竣工。

至於早前涉及嚴重工業意外的「安達臣道居屋興建項目」，則原定於2025年才竣工，惟因應其工業意外，暫未知會否影響及落成日期。