旅發局維港音樂會門票周二早上10時免費派發　一文教領取方法

旅遊發展局將於7月8日起一連五個星期六、日晚上在灣仔海濱一帶免費為市 民及旅客帶來「樂聚維港嘉年華」，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版。而其中唯一需要持票入場的維港水上音樂會，首八場門票明天（27日）早上10時起，於旅發局電子平台免費發放。



（旅發局提供）

維港水上音樂會將搭建水上舞台，上演20場水上音樂演出，以分享遼闊音樂體驗以及推介新生代音樂風格，總共有逾40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。音樂會沒有劃位及不設坐位，門票分別於6月27日及7月17日分兩輪於旅發局電子平台免費發放 ，數量有限，領完即止。

索取音樂會門票程序

▼旅發局帳戶註冊流程▼



+ 1

6步完成註冊帳號

1） 市民須進入旅發局的網站www.discoverhongkong.com，按右上角的「登入／註冊」，進入註冊頁面。

2） 輸入手機電話號碼。

3） 勾選「我不是機器人」並通過認證。

4） 揀選驗證電話號碼的方式，默認為短訊。

5） 手機收到短訊後，輸入驗證號碼。

6） 輸入姓名、設定密碼，並勾選確認聲明，便可完成註冊。



▼門票領取及入場步驟一覽▼



6步領取門票及入場

1）直至搶門票當日，市民登入帳戶後到水上音樂會頁面，便可選擇心儀場次。

2）選好場次再點擊「新增到我的錢包」，再點擊「確定」。

3）若該場次的電子門票仍有餘額，則代表已成功領取。

4）其後觀賞音樂會當日，市民需要再次登入帳戶，再次點擊「我的錢包」。

5）進入已領取門票的頁面後，點擊「使用門票」。

6）其後手機將顯示二維碼，用於在入場處出示，便可進入表演場地。



▼「維港水上音樂會」登台歌手／組合／樂隊一覽▼



+ 26

首八場音樂會將在7月8至9日及15至16日以每晚上演兩場的形式舉行，本地演出單位包括陳慧琳、Tyson Yoshi、王菀之、陳柏宇、馮允謙、Lolly Talk、乙女新夢等，另外亦有來自亞洲各地的演出單位，包括Hush、桃園十五點、宇宙人、Mue等。

除音樂會外，亦有多個活動無需持票即可加入，包括由25組本地及海外的表演隊伍組成風格不同的街頭表演，輪流於灣仔海濱長廊演出，並與觀眾互動。另外亦設立戶外 X-game 表演區，邀請多名本地、內地、及日本越野單車（BMX）與滑板頂尖好手展現高難度動作。而7月8日起的一個月，「幻彩詠香江」會加強燈光效果，並在嘉年華舉行的10天，更會增設水上煙火特效。