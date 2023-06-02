旅發局復辦國際龍舟邀請賽　首辦「樂聚維港嘉年華」免費睇演唱會

本港逐步踏入復常，大型盛事亦將陸續舉辦。旅發局公布新一輪活動，除了去年已復辦的美酒佳餚巡禮、單車節、繽紛冬日巡禮等活動外，亦包括在6月復辦已暫停4年的國際龍舟邀請賽，更將在7月至8月舉辦「樂聚維港」嘉年華，響應政府的開心香港。當中活動包括配合水上煙火的特別版「幻彩詠香江」；有逾40組歌手及樂隊參與的「維港水上音樂會」等。



旅發局公布新一輪活動，包括舉行「樂聚維港」嘉年華，響應政府「開心香港」活動。（旅發局提供）

國際龍舟邀請賽闊別香港4年終復辦

旅發局公布一系列即將舉辦的大型盛事，包括6月的國際龍舟邀請賽、7月至8月的「樂聚維港」嘉年華、10月的單車節及美酒佳餚巡禮、11月至明年1月的繽紛冬日巡禮、12月的跨年倒數，以及明年2月的新春節慶活動。

其中國際龍舟邀請賽，過去由旅發局與中國香港龍舟總會合辦，在中環海濱舉行賽事。因疫情而闊別4年後，今屆終雲集大灣區及全球勁旅，在6月24日及25日舉行，亦是旅發局在全面通關後首個大型賽事。

國際龍舟邀請賽並復辦「大灣區盃」，即共11支來自港澳及大灣區內9個城市的隊伍，在維港一較高下。此外，今屆更首設獎金予五大賽事，以鼓勵海內外隊伍。

「樂聚維港」嘉年華將在7月8日至8月6日，一連5個周末舉行。（旅發局圖片）

「樂聚維港」嘉年華7月8日至8月6日周末舉行

至於「樂聚維港」嘉年華，為旅發局最盛大的海陸嘉年華，將在7月8日至8月6日，一連5個周末，在晚上6時至11時辦行，即合共舉辦10日，為響應政府「開心香港」活動。嘉年華所有活動免費入場，當中包括︰

．「幻彩詠香江」特別版︰設為期一個月特別燈光效果，在嘉年華舉行的10日期間，更設有水上煙火。



．國際街頭藝術表演，有逾25個本地及全球團體參與，涵蓋舞蹈、魔術、中國功夫及踩高蹺等。



．X-Game（極限運動）︰包括BMX單車、滑板及Break Dance（霹靂舞）等表演。



．維港水上音樂會︰有逾40組中港台及海外歌手樂隊參與，分為廣東歌、樂隊、獨立音樂等主題表演。屆時主要經網上派發，預料當中八成門票由市民獲取。

