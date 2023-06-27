半數受訪邊青有七成參與違法工作　13歲女學生援交搵快錢染性病

青協青年違法防治中心今日（27日）發布「青年從事潛藏危機或違法工作研究」結果。發現377名受訪者當中，過半人過去一年曾參與不當工作，抱着「小付出，高回報」的心態「搵快錢」。有13歲女學生受朋輩及網上影響，以性服務換取金錢，反映青年欠缺判斷力及守法意識，容易受引誘參與不當工作。建議加強中小學守法教育，培育青年正確價值觀。



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青協於去年12月至今年2月期間，向中心的服務對象進行問卷調查，最終收回377份問卷，受訪者介乎12至24歲。調查顯示，有190人過去一年曾參與不當工作，當中7成屬違法工作，以黑社會或暴力、毒品、滋擾或刑毀為主。

5成來自健全家庭 問題出於監管、溝通

青年參與不當工作的原因，有6成人認為「容易搵錢」，其次為「收入可觀」及「唔辛苦」，分別佔42.6%及31.1%。過半人從網上途徑接觸不當工作，有4成人透過「三合會成員」、朋友而首次接觸不當工作。青協表示，受訪青年當中有5成來自健全家庭，超過九成青年仍在學在業，出現有關情況則歸咎於家庭缺乏有效監管、正面溝通等，導致家長容易忽略子女行為。

青協分享個案，13歲女學生「阿欣」因崇尚名牌及渴望「搵快錢」，在網上經網友介紹下在私人場所工作，又在朋輩影響下參與性工作。於社交平台貼性感照吸引人「問價」，並獨自提供性服務。最後她因與人打架被捕，更發現自己感染性病。

網上易接觸不良資訊 促校方加強防罪意識並支援家長

青協青年違法防治中心督導主任李少翠表示，青年容易於網上接觸不良資訊，亦有不少不法分子透過互聯網作招攬，而青年往欠缺足夠判斷力及守法意識，容易受引誘參與不當工作。

李少翠建議，加強全港中小學的守法教育，提供正確價值觀、防罪知識及法治素養等。此外，她強調應加強家庭的功能，提供支援予家長學習正確的溝通、監管及處理技巧。她又呼籲家長，當面對子女參與不當工作時，應保持理性，並持開放的態度與子女溝通。