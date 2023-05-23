家藏2真槍899彈藥及滅聲器　青年辯稱幫朋友保存　裁無牌藏槍罪成

年輕男子遭警員截查並搜屋時，被發現涉在家中管有氣槍和100粒實彈子彈。他初時稱是War game 舖買。警方之後出動爆炸品搜索犬；並到其單位搜查，發現滅聲器、2枝手槍及大批彈藥。該男子否認一項無牌營有槍械及彈藥罪受審，在自辯時指一名叫「阿高」男子，把該些物品給他，阿高並指物品是道具。陪審團經退庭商議，今（23日）在高等法以5比2票數裁定被告罪成，並裁定他管有12盒子彈，法官把案件押至明天進行求情和判刑。



被告梁頌仁（24歲），被捕時是學生，亦是九巴和港鐵的兼職站務助堐，他被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有2支自動上膛手槍、3支滅聲器，及899枚彈藥。

被告梁頌仁否認無牌藏有槍械及彈藥。

初時聲稱在War game舖買

代表控方的大律師張錦榮早前讀出開案陳詞，指警方於案發早上在紅磡截停並拘捕被告，他在警誡下稱：「阿Sir，我啲槍全部War game 舖買，好好地放係自己屋企，咁都犯法？」警方同日帶被告的黃埔花園搜屋，在被告房間發現一些氣槍及100粒實彈子彈，被告在之後的兩次錄影會面均保持沉默。

警犬再搜發現真槍及滅聲器

翌日傍晚，警方出動爆炸品搜索犬到被告家中第二次搜屋，結果在其房間發現3個滅聲器、共790粒實彈子彈、2支手槍等。

被告隨後在警誡下稱：「啲槍、子彈、部件都係一個叫Terrence嘅人經阿高俾我㗎。」他在第三次會面紀錄中透露，於2017年已認識「阿高」，兩人見面不超過20次。被告因換了手機，所以未能記起「阿高」的電話號碼。

阿高指物品是道具和裝飾子彈

被告自辯時指，於2017年開始接觸War game ，加入有關Whatsapp群組，先後認識David、「阿高」及Terrence。被告又指，「阿高」於2018年8月及12月，把一個綠色迷彩背囊和其他物品給他，「阿高」指該些物品是道具和裝飾子彈，強調物品合法，著被告不要擔心。他不知道涉案槍械的真偽，亦未曾懷疑它們或不合法，而他亦沒有接觸真正旳槍械和子彈。

案件編號：HCCC241/2020