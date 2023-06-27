大坑西新邨重建　99%租戶已交住戶資料聲明書　接受資格審查回遷

香港平民屋宇有限公司與市區重建局合作落實大坑西新邨重建項目，平民屋宇於去年1月向租戶發出「住戶資料聲明書」，展開租戶回遷及特惠津貼資格審核工作，並已收回99%租戶遞交的有效《住戶資料聲明書》。



平民公屋表示，重建後可提供逾3,300 個單位，並預計項目於2029 年落成。此外，平民屋宇已與多個過渡性房屋營運團體溝通協商，協助大坑西新邨租戶申請入住，現時約有230個租戶表示有意申請。



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近99% 租戶已交《住戶資料聲明書》

平民屋宇在2014年提出大坑西新邨重建計劃，到2021年城規會完成審議重建規劃許可，直至今年５月完成租戶資格審批程序，前後花了約10年時間。

平民屋宇亦於6月2日公布大坑西新邨重建項目租戶資格審核結果及回遷安排，截至6月23日，在全邨1,236戶中，平民屋宇已收回1,223份有效《住戶資料聲明書》，即有近99%租戶遞交，反映租戶對回遷安排持正面態度。同時，平民屋宇陸續收到不少租戶遞交回遷安排同意書，接受平民屋宇的回遷安排建議。

重建後提供逾3,300 個單位 料2029年落成

大坑西新邨建成至今近60 年，冀重建後可大幅改善居民生活環境，並提供逾3,300 個單位，較現時增加逾一倍，當中包括約1,300 個供重置現有租戶的單位，數量足夠回遷所需，而落成後的租金水平將與房委會的公屋相若。

項目重建後將發展成一個更和諧的共融社區，提供休憩平台花園、安老院舍暨長者日間護理中心、商舖及幼稚園等，重建預計需時5 年，於2029 年落成。

大坑西新邨發展時序。（香港平民屋宇有限公司提供）

協助申請過渡性房屋 230個租戶有意申請

此外，平民屋宇已與多個過渡性房屋營運團體溝通協商，它們均對大坑西新邨租戶申請入住反應正面，例如「博愛江夏圍村」及「恒莆新苑」過渡性房屋項目。現時約有230個租戶表示有意申請入住。

平民屋宇發言人表示，相信這些過渡性房屋項目有足夠單位分配予有意申請的大坑西新邨租戶，並重申不會因租戶入住租金較廉宜的過渡性房屋而削減租金津貼。