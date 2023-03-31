行路Fantasy｜深水埗掃街吃盡特色小食　大坑西新邨見證時代變遷

深水埗，地處香港心腹位置，交通便利，筆者自幼在深水埗長大，不時跟家人或朋友吃完飯覺得很飽後（特別是吃完放題或是任食火鍋），都會從較遠的地方散步回家，入夜後的深水埗有一種特別的美。

或許深水埗給人的印象，是骯髒﹑是陳舊，又或是黃金電腦商場，我覺得這樣的印象也沒錯，這次的散步遊記應該也無法改變大家的想法，不過還是想稍微推廣一下這個地方，或者說是介紹，這個歷史悠久的深水埗。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



今次散步路線，我選擇的是由布棚出發，從桂林街進入鴨寮街途中品味蛋牛治及腸粉兩家著名食店，再穿過福華街去到黃金，然後經欽州街上去石硤尾，最後到達將要清拆的大坑西新邨。

整個過程連同拍照、吃東西和休息等等，約花費2小時，步行步數約為7047步。

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信號山行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

這次散步選擇起點在布棚，其實現在的布棚已沒有什麼東西可看，因為在1月尾已永久停業，有留意香港新聞的應該都大概知道這件事。

這裏全盛期曾有接近200家店舖經營，筆者大概在中學時期進去「探險」過，因為本人對布藝一竅不通，所以也不曾光顧過這裏，給不了大家太多的憶述，也只可以說是一段曾經有過回憶的地方完成了歷史任務吧。

布棚內幾乎每一吋空間都是布，筆者的印象也是比較擁擠以及包羅萬有。（維基百科圖片）

深水埗其中一個特色是物價低廉，北河街街市是出了名的便宜，而附近小食店都以價錢實惠聞名。去完布棚，我們首先去第一站享用下午茶——遠近馳名的新香園蛋牛治。

22元，烘底熱辣辣的蛋牛治只需等數分鐘便到達手上，由於這家店很有名氣，所以不時會看到外籍人士慕名而來，但也基本上不需排隊等候。味道說不上驚為天人，但我覺得對得起這個價錢有餘，而且也很難在其他地方吃到這種味道，說飽不飽的份量也很適合拿來當下午茶或是早餐，又或是晚上約了朋友要吃放題想留肚時，最佳的午餐選擇。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

吃過蛋牛治後，順路也到過一個街口的合益泰小食，這裏的腸粉同樣也是遠近馳名，筆者的大學同學說過，小時候他父親會特意帶他從港島開車過來。當然我覺得是沒有好味到那麼誇張，但以性價比來說，確實很難找到能與它匹敵的店舖。

合益泰旁邊，便是深水埗最有名的街道——鴨寮街，或者大家叫得親切一點會叫「鴨記」。

被稱為「鴨記」、經常有不少人來尋寶的鴨寮街。

只要跟電子有關，鴨寮街是一個可以真正地用「包羅萬有」來形容的地方，電鑽、插座、燈、相機、腳架、時鐘、遙控器等等等等，只要你想到的有電的東西，基本上都能在這裏找到你要的東西。曾有不知道哪裏的傳媒稱此處為香港的秋葉原，但我覺得光從電子用品角度來說，這裏比秋葉原誇張得多。

轉過街角繼續向石硤尾方向走，來到另一條兩邊遍佈「路邊檔」的福華街。這邊跟鴨寮街的風格截然不同，賣的都是衣服、鞋、被、毛巾、行李箱之類的東西，有時候筆者在緊急情況下有這方面的需要時，也會來這裏選購。

途中會經過數家有名的小食店和豆漿店，有興趣的話也可以品嘗一下。

穿過福華街，便是深水埗最著名的另一個地方，黃金電腦商場，這裏相信大家都曾來過，此處便不多贅述了（消費者請慎重選擇店舖）。

回到欽州街，迎面而來的是矗立在斜路之上的嘉頓中心，其作用是總辦事處及烘焙中心，現時正在重建，未知事後會是什麼模樣。

至於左邊則是陳樹渠紀念中學，在深水埗長大的人會叫它德貞，但後來德貞遷校後，此處曾先後為香港培道中學、拔萃女書院、英華女學校的臨時校舍。沒錯，就是最近成為話題的《給十九歲的我》的主要舞台。

在這裏先稍微介紹一下嘉頓中心的歷史，因為它對整個深水埗有着重要意義。嘉頓中心於1935年建成，曾是深水埗最高的建築。以前南昌一帶都是大海並設有深水埗碼頭，不少人要趕往該處開工或是趕船，嘉頓中心的標誌性鐘樓便成為當時人們確認時間的重要途徑，不過後來因為故障，至今仍比實際時間慢5分鐘。

嘉頓中心後面便是美荷樓和嘉頓山（它有這個名字便正是因為嘉頓，並非正式名字），美荷樓是香港最早期的公屋，筆者父親小時候就在這裏長大。他說以前家中貧窮，別說我們覺得很「頹」的菠蘿包和雞尾包了，便是普通的方包也買不起，所以那時候他跟幾兄弟只能隔幾天拿着幾分錢下來嘉頓這裏，買一些快要過期的方包邊皮回去當零食吃，光是這樣對他們來說已是奢侈。

美荷樓是香港最早期的公屋。

美荷樓直到活化重建前，筆者其中一名親戚仍住在這裏，所以小時候也上去遊玩過不少遍，也在裏面住過，大概知道當初香港的第一代公共屋邨，到底是什麼樣子的。現在的美荷樓已活化成青年旅舍及小型博物館，疫情前會看到此處充斥不少外國人臉孔。

穿過跟小時候已全然不同的公園，我們來到下一站石硤尾邨。其實這裏也只是一個比較平平無奇的舊式屋邨，過來雖然有順路的成份，但這裏也是我比較喜歡的一個地方。因為他四四方方的格局，中間竟然有一個被樓房包圍的休憩區域，包括籃球場、足球場、羽毛球場，要是在晚飯或飯後時間經過這裏，會聽到很多家家戶戶的生活之聲，也有不少一家大小下來玩耍嬉戲的場面，甚有生活氣息。

值得一提的是，這裏也是石硤尾著名業餘足球隊「和團之友」的根據地，曾孕育過不少職業球員及港腳，而著名球員林嘉緯也是在石硤尾街場出身。

了解更多「和團之友」：【港足日與夜．街場回憶2】和團之友堅持23年 業餘隊煉出職業兵

離開石硤尾邨後，便一路往今次散步的壓軸地點——大坑西新邨。

從斑駁陳舊的外牆便可看出這裏具有不短歷史，大坑西新邨建於60年代，邨內所有建築均沒有升降機，由於一直都在計劃重建，所以外牆也沒有修復過，基本上還保留着幾十年前的面貌。

大坑西新邨目前正面臨正式清拆，其實邨內已有約半數住戶搬遷，但筆者在放工時間來到時，依然能看到不少居民走動，甚至還有些拜訪鄰居閒聊的畫面，在現今這個社會實屬難得。

對於像筆者這種喜歡逛舊屋邨的人來說，這裏簡直是一個寶藏級的地方。邨內還有兩家十分有歷史的眼鏡舖和髮廊，但可惜該家髮廊這天沒開，據說有很多已搬離此處的舊居民，還會特意回來剪髮。

+ 1

大坑西新邨還有一點，是在別的地方基本上難以找到的。就是它有不少樓舍建於斜路之上，所以你會看到不少單位在路上錯開，又或是沒入地下。這讓我從很小時候便感到好奇：到底裏面的構造是什麼樣的呢？

由於自小便不時會經過這裏並抱有同樣疑問，為了滿足自小便有的好奇心，筆者便決定進去一探究竟。（詳細解說在相片處）

然後因為旁邊就是南山邨，所以順路可以上去那個著名的平台拍照留念，當然這個平台早就被大家「影到厭」了。

南山邨屋邨平台在前幾年突然成為網紅拍照熱點。

最後繞回去，便會看到眼鏡店與髮廊的外觀，眼鏡店閃爍着不屬於這個時代的霓虹燈光，髮廊也以古老的面貌矗立於騎樓之上，可以說是時代變遷的眼淚了。

今次散步來到這裏結束，其實路途並不算很遠，但因為從深水埗到石硤尾是一條上坡路，而探索大坑西新邨也不免需要頻繁上落樓梯。

不過最後要特別提醒一句，雖然大坑西新邨即將拆卸是很可惜，如果有興趣的人也要盡快去，不過那裏畢竟是住宅地方，拍照打卡觀光之餘，也要注意不要打擾到該處的居民。

今次大約路線，不過在屋邨內的路線難免會比較混亂，只供參考。（Google Map）

路線：布棚>桂林街掃街>鴨寮街>福華街>欽州街嘉頓>美荷樓>石硤尾邨>大坑西新邨>南山邨

時間：約1小時15分鐘（連同停頓時間約2小時）

步數：7047

難度：2/5

時間／天氣：黃昏至入黑時份，陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

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