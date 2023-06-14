湘粵港海關「跨境一鎖」啟動　郵件由長沙經深圳灣直達香港機場

湘粵港海關「跨境一鎖」快速通關昨日（13日）正式啓動，第一批轉口郵件今日（14日）由湖南長沙順利運抵香港國際機場空郵中心，準備轉運往世界各地。透過「跨境一鎖」，香港、長沙兩地海關利用電子鎖及全球定位系統對該批郵件進行實時監控，運輸車輛可直接經深圳灣口岸到達香港國際機場，減少重複查驗和簡化清關手續，實現跨境貿易便利化。



海關：鞏固香港作為國際物流中心地位

海關關長何珮珊昨日赴湖南長沙親身參與啓動儀式。海關表示，湖南省是繼廣東省後第二個實施「跨境一鎖」的內地省份。在該計劃下，內地海關的「跨境快速通關」與香港海關的「多模式聯運轉運貨物便利計劃」對接，進一步完善跨境物流安全鏈和加快貨物轉關流程。

海關指出，湖南正式開通湘粵港海關「跨境一鎖」的清關點，標誌着兩地海關在通關便利合作上取得新突破。新的物流綠色通道不但有利「湘品」打入國際市場，同時亦鞏固香港作為國際物流中心的地位，為香港的物流業開拓無限商機。