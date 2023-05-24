海關接獲投訴網購平台20Price無貨出　創科署基金有份投資

團購平台易拾（20 Price）至少十名顧客未能如常收貨，其中一位「苦主」稱仍有值逾千元貨品未收到，另一位「苦主」獲安排退款，但14日限期過去後仍未收到款項，客戶服務沒有回覆。易拾周二（23日）下午發公告，稱內部營運及供應鏈暫時遇到阻礙，暫停派送原定訂單。



《香港01》記者周二到易拾位於荃灣的辦公室，發現內裡無人工作，枱上沒有電腦。海關回覆稱已接獲相關舉報，會主動聯絡舉報人了解事件；消委會表示不評論有關個別商戶之投訴，惟會盡力協助是次個案的投訴人。



易拾有限公司（20Buy Limited）於2020年成立，政府創新科技署「創新科技基金」有份投資，佔股權6.664%。《香港01》正就事件向創科署查詢。



應用程式指已出貨到自取點 買家到場始知無貨取

易拾顧客石女士表示，現時仍有逾千元訂購的貨品未成功取貨，當中包括梳打水、洗衣凝珠、洗面乳等。她表示，已使用易拾近兩年，以往亦試過有延遲發貨的情況，不過每次最後都能取貨，貨品送抵自取點後，亦會有短訊通知。

直至日前，她沒收到易拾的短訊通知，但在易拾手機應用程式上，見到部份訂購貨品顯示為「已出貨到自取點」，遂前往取貨，惟自取點負責人卻稱無收過相關貨品，又表示曾向易拾查詢，惟未獲回覆。她從自取點負責人得悉，近日也有在易拾購買產品的人來取貨，都出現同類情況。

石女士在無法取貨後，隨即向易拾的WhatsApp客服查詢，惟未獲回覆，而相關客服的最後上線日期已是上周四、即本月18日。她及後在網上找到易拾的「苦主群」，見到有谷友曾到訪易拾位於荃灣的辦公室，但辦公室似人去樓空。她說稍後也將向海關作投訴。

客戶收安排退款 逾期仍未收到錢

另一位顧客龍小姐使用易拾逾一年，她在去年12月經平台以98元購買2枝護膚品，但至今年3月仍未發貨。至4月21日易拾向她發通知，稱因無法出貨，將安排14日內退款至其信用卡，惟至今她仍未收到相關退款，「唔知佢啲錢退咗去邊。」

龍小姐在今年3月亦在平台以238元購買兩瓶蜂膠丸，至5月12日也收到同樣的退款通知。她於本月7日及10日分別向易拾的WhatsApp客服查詢上述兩項產品的退款情況，均未獲回覆。

她批評易拾不負任，促盡快交代，又表示已向消委會作出投訴，稍後會再向海關舉報，「我幾百蚊就話唔係多，但見到有啲人成千蚊壓住喺到，成千蚊貨。」

多次延期發貨 超過60日信用卡退款期

顧客黃小姐在今年3月在易拾以300多元購買兩批拉麵，原訂4月30日發貨，惟4月中她收到通知要延至5月30日發貨，「我當時都覺得可接受。」直至日前，她向客服查詢是否會如期發貨卻不獲回覆，而相關平台近10日沒有再向客戶發推銷產品的訊息，令她開始擔心不會收到貨品。

她指信用卡有退款保障機制，以她所用的信用卡為例，要在60日內向發卡銀行提出退款要求。「𠵱家講緊好多人過60日，我哋真係無辦法。」

荃灣辦公室內未見電子設備

「易拾」網站顯示的營運地址，以及「20Price Limited」（快閃有限公司）的註冊地址，均為荃灣有線電視大廈35樓的一個單位，記者周二（23日）早上現場發現，單位已由另一間公司租用，職員透露他們在去年8月已搬入，易拾則為上任租戶，因此並無任何關係。

「易拾有限公司」（20Buy Limited）的註冊地址，位於有線大廈28樓，牆上確實有「易拾 20PRICE」公司名稱。雖然網頁稱其客戶服務時間為早上10時至晚上7時，但周二所見，玻璃門上鎖，內裡未見有人，只有少量桌椅、筆筒、垃圾桶，以及廁紙等生活用品，枱上並無電腦。

易拾發公告：營運及供應鏈暫時遇阻礙 停派送訂單

易拾周二下午於其社交平台專頁發公告，表示公司內部營運及供應鏈暫時遇到阻礙，原定的訂單派送將會暫停，正積極與各方溝通以恢復正常營運。公告又提到，就有關未派送訂單的款項查詢及退款安排，顧客可直接聯絡信用卡發卡銀行或電子支付平台。

易拾5月23日下午在FB專頁發出公告。（網上截圖）

創科署創科創投基金為小股東 佔6.664%

「易拾有限公司」（20Buy Limited）於2020年12月成立，股東為劉家文、羅建成、開曼群島註冊公司Beyond Ventures（海闊天空創投）、香港特區政府創科署的「創科創投基金公司」，其中「創科創投基金公司」佔股6.664%。

公司董事為羅建成、何朗曦、文立，其中海闊天空創投的管理層文立於今年4月辭去董事。羅建成另外擔任「20Price Limited」（快閃有限公司）等多間公司的董事。

海關：已接獲相關舉報 會主動聯絡舉報人了解事件

海關回覆指，已接獲相關舉報，會主動聯絡舉報人了解事件，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關續指，在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需考慮個別事件的實際情況及相關證據，惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

而根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁五年。

消委會：不評論個別商戶之投訴 會盡力協助投訴人

消委會則回覆指，不評論有關個別商戶之投訴，惟會盡力協助是次個案的投訴人。消委會續稱，如消費者遇上相關消費爭議，可向消委會作出投訴；如個案懷疑涉及違法行為，消委會將轉介至執法機關跟進。

海關及消委會均提醒市民在網上購買產品或服務時，應光顧信譽良好的商戶，勿輕易相信可疑網站或人士，以免招致損失。