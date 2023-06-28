六紀律部隊缺七千人　警隊欠6000人18%空缺　懲教及飛服隊欠一成

本港紀律部隊正積極「搶人才」，保安局文件披露，六大紀律部隊現時有56,498人，空缺率12%。當中警務處欠缺近6000人，空缺率17.8%，警隊自5月調整入職要求後，當月錄得近2000人投考，按月增加1.7倍，而政府飛行服務隊及懲教署都各有16%及10.1%空缺率。



根據保安局交立法會文件，截至今年3月31日，六個紀律部隊編制有64,273人，佔政府總編制逾三分一，實際人手共有56,498人，空缺率12%。

警務處編制33,210人，實際人手27,299人，空缺率17.8%。（資料圖片）

本年度警隊流失615人226人辭職

警務處編制33,210人，實際人手27,299人，2020/21至2022/23年度，分別錄得5,184、5,776及5,911個空缺，空缺率維持15.7%至17.8%；22/23年度流失615人，當中辭職226人、轉職45人、死亡14人、革職14人、終止服務1人及其他原因18人。

當局指出，警隊今年5月起調整入職要求，考督察及警員人數共有1,924人，比4月上升1.7倍；警方亦於去年11月起到內地各城市舉辦「內地大學招募快線」，收到477份內地港生投考，截至今年5月31日，有123名學生已通過遴選程序，並已陸續進行其他聘任程序。

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飛服隊、懲教、海關空缺率續升

空缺率其次為政府飛行服務隊，實際人手226人，空缺率16%；懲教署有5,860人，空缺率10.1%；海關有5,804人，空缺率7.5%；入境處6,841人，空缺率5.8%；消防處有10,468人，空缺率2.5%，當中只有入境處和消防處空缺率錄跌幅。

保安局推延遲退休措施 料10年留2.7萬人

保安局指出，整體勞動人口下降為招聘工作帶來挑戰，紀律人員職位空缺數目持續偏高，當局會密切監察薪俸及服務條件，推出招聘和挽留人才措施。而延遲退休、繼續受僱、最後延長服務 120 天及「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」的紀律人員等策略，可在未來十數年間挽留超過 2.7萬名紀律人員。