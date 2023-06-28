醫管局英國澳洲招非本地培訓醫生　50人已通過遴選下半年陸續來港

政府今日（28日）公布新一批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單，醫院管理局對此表示歡迎，並指會全力配合政府推動有關政策，亦會繼續前往不同國家及地區宣傳，吸引更多合資格的非本地培訓醫生來港執業。



醫管局又指早前先後到英國及澳洲進行招聘活動，效果理想，共發出超過150份有條件聘書，最近超過50名非本地培訓醫生已通過正式遴選，醫管局會向香港醫務委員會提出申請並跟進有關醫生的註冊程序，預期他們最快可於下半年陸續來港加入醫管局工作。



向英國澳洲培訓醫生發出超過150份聘書

醫管局發言人表示正積極推行不同措施全力招聘非本地培訓醫生，早前先後到英國及澳洲進行招聘活動，效果理想，共發出超過150份有條件聘書，最近超過50名非本地培訓醫生已通過正式遴選，醫管局會向香港醫務委員會提出申請並跟進有關醫生的註冊程序，預期他們最快可於下半年陸續來港加入醫管局工作。醫管局會繼續跟進其餘非本地培訓醫生的遴選及招聘程序，讓他們可盡快回港服務香港市民。

為應對本港公營醫療體系的服務需求增長，醫管局會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生，亦會透過特別註冊及有限度註冊計劃，招聘更多合資格的非本地培訓醫生。醫管局已設立不同網上平台，並安排專人跟進非本地培訓醫生的查詢及相關申請手續。

▼第四批獲承認醫學資格名單（共 25 項醫學資格）▼

