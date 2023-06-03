搶人才｜醫管局澳洲悉尼招聘日逾200人參加　發出45份有條件聘書

本港醫護人手不足，醫院管理局在到英國倫敦舉行招聘日後，今日（3日）再在澳洲悉尼舉行招聘日「搶人才」。醫管局指，在悉尼舉辦的海外醫生招聘日，吸引逾200名醫學生和執業醫生參加，形容參加人士反應積極，期待他們日後能加入醫管局工作。活動期間，醫管局發出45份有條件聘用書予合適的參加者。



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高拔陞形容參加者反應積極

香港經濟貿易辦事處表示，今日在悉尼舉辦的非本地培訓醫生招聘日，由醫管局聯同衞生署及香港大學和香港中文大學醫學院舉辦，並獲有超過200名醫學生及執業醫生參加。活動期間，醫管局發出45份有條件聘用書予合適的參加者。

醫管局行政總裁高拔陞表示，代表團成員介紹了公立醫院的工作環境、培訓階梯、在港就業的生活配套安排等。他形容參加者反應積極，期待他們將來能加入醫管局。高拔陞又指，醫管局近期加大力度從海外招攬非本地培訓醫生，過去兩個月已陸續安排有興趣的應徵者進行多場面試。

他透露，目前有超過40位非本地培訓醫生已接受面試，醫管局已為他們配對相應的職位、專科及部門，適時向香港醫務委員會提交註冊申請，並期望這批醫生最快於今年第三季來港服務。

中大醫學院同赴澳洲搶人才

醫務衞生局局長盧寵茂表示，吸引人才是政府的重點工作，海外招聘活動是其中一項招攬醫學生及執業醫生來港於醫管局、衞生署及兩間本地大學醫學院服務的措施，強調當局將繼續不遺餘力吸引、挽留及培育醫療人才。

另外，中大醫學院今次亦有派人到澳洲招聘人才，助理院長（外務）兼心臟科主任甄秉言教出席醫管局今日在澳洲悉尼舉行的非本地培訓醫生招聘活動時亦指，今日有不少與會者表達回港從醫的興趣，醫學院將會與他們保持聯絡，希望可以吸引更多醫學人才加入公營醫療機構及中大醫學院。