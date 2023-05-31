搶人才｜醫管局周六悉尼辦招聘日　料年底前有7至8名海外醫生來港

本港醫生人手短缺，醫管局繼4月初到英國倫敦舉行招聘日後，本周六（6月3日）將再在澳洲悉尼舉行招聘日，歡迎所有醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生參加。當日招聘日講者之一、醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（31日）表示，會與當地醫科生和執業醫生介紹來港工作途徑以及過程中提供的支援。



至於早前在英國舉辦的招聘日，關慧敏指當時有30多人簽回當局願意受聘書，之後再有30多人向當局表達有意回港工作，醫管局正安排面試等程序，預計今年底有機會有7至8名非本地培訓醫生來港。



本港公立醫院醫生人手嚴重短缺，醫管局繼4月初到英國倫敦舉行招聘日後，6月3日將再在澳洲悉尼舉行招聘日。（資料圖片／羅君豪攝）

關慧敏今日在港台節目表示，本周六在澳洲悉尼舉行的招聘日，目標是招聘越多人越好，屆時會和當地醫科生和執業醫生見面，介紹來港工作和註冊的途徑，以及過程中提供的支援。

她指，澳洲是港人海外讀醫熱門國家，雖然澳洲醫科生及獲得醫學資格的院校數目較英國少，但仍然希望把握機會在招聘日為有興趣人士解說，盡力招攬每個職系相關人手，「每一個人頭也不願意錯過」。

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏。（資料圖片/鄭子峰攝）

她又指，當局於英國招聘日發出100多張有條件招聘書，當時有30多人簽回當局願意受聘書，團隊回港後，再有部份人表達有意來港，涉及30多人，當局正安排面試等，若適合會發出聘書。

高拔陞再帶隊搶人才

醫管局早前公布，澳洲悉尼招聘日將在當地時間6月3日早上9時45分至下午5時舉行，屆時將向當地醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生等對象，講解透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在本港專科培訓機會，演講者包括高拔陞及關慧敏等。

成功獲聘可享六大福利

醫管局在社交平台宣傳海報列出在香港工作可獲多種福利，包括：

1）年薪由162,131澳元（折算約84.5萬港元）至388,272澳元（折算約200萬港元）；

2）享簡單及低稅率，最高標準稅率15%；

3）享25日年假；

4）提供專科培訓機會；

5）提供職業發展及註冊途徑等；

6）包全面福利套餐。

招聘日資訊



地點：Level 1 Rooms 5 & 6, Hilton Sydney, 488 George Street, Sydney, 2000, Australia



時間：9:45 – 17:00 （澳洲悉尼時間）



形式： 現場及線上 (連結)

