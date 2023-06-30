ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮｜通訊業聯會主席：一係ESG一係死

《香港01》主辦的「ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮2023」今日（30日）舉行。香港通訊業聯會主席劉貴顯、香港生產力促進局綠色生活與創新副總經理都永海、香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌及騰訊金融科技副總裁李子樹等嘉賓在領袖論壇「勵行企業創新 構建智慧宜居香港」同場探討如何協助企業共創ESG及智慧生活新機遇。



香港通訊業聯會主席劉貴顯認為，未來最強消費群為1995年至2015年出生的世代，他們注重環保及良心消費，企業若不把握ESG，將難以繼續走下去，並建議政府可推出稅務優惠，以政策推動中小企發展ESG，而企業已陷入二選一局面：「一係ESG，一係死。」



▼6月30日 ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮2023▼



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通訊業聯會劉貴顯：最強消費群將為1995年至2015年世代

香港通訊業聯會主席劉貴顯直言，本港企業已陷入二選一的局面，「一係ESG，一係死。」他表示，未來最強消費群為1995年至2015年出生的世代，他們注重環保及良心消費，因此企業若不把握ESG，將難以繼續走下去。

但劉貴顯認為，由於中小企的成本有限，把握ESG確實較為困難，「佢可能同你講，我都唔知過唔過到出年。」他建議政府可推出稅務優惠，以政策推動中小企發展ESG。

生產力促進局都永海：ESG與減肥相似

香港生產力促進局綠色生活與創新副總經理都永海表示，兩年前才來到香港，見證最近兩年業界對ESG的轉變過程。調查顯示，兩年前香港企業仍有約80%不理解ESG，但去年已下降至逾50%，他認為內地企業稍稍落後香港，估計與本港「背靠祖國，連通世界」的定位有關，因此企業亦對世界趨勢較敏感。

都又認為，ESG與減肥相似，大家明白其好處，卻不願去做，同時亦需要付出一段時間，才可得到成果。他表示，各國已陸續制定新政策，例如歐盟碳邊境調整機制等，提醒企業若今日仍不願投放資源至ESG，恐怕兩至三後會受到影響。

科技園公司鄺文昌：ESG付出會有回報

香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌表示，科學園1,000多間初創公司中，有逾100間與綠色科技有關。他表示，目標於2045年實現淨零排放的目標，相比政府的藍圖提早5年，若能成功達標，社會則有5年時間可仿效。

鄺又指，科技園公司願意承受風險先投入ESG，並承認投放的資金確實有不少，但他認為付出會有回報，亦能成為經驗協助其他企業。

騰訊金融科技李子樹：港人北上消費有巨大需求

騰訊金融科技副總裁李子樹強調，「一切以用戶價值為依歸」，以最少的數據分析用戶活動。例如他們過去曾發現，有不少用戶在內地以WeChat Pay HK嘗試付款，才得悉香港用戶的巨大需求。

社會各界正致力把香港構建成為一個世界級的智慧城市，近年被廣泛討論的企業話題——ESG（環境、社會和企業管治）將為智慧城市帶來更多可能性。《香港01》今舉辦「ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮」，雲集一眾企業家及業界精英到同場探討如何協助企業共創ESG及智慧生活新機遇，於競爭並存的市場中突圍而出，同時嘉許積極推動ESG 及智慧生活發展，並具備潛力的企業。