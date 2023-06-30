古洞北粉嶺北補地價下調最多33%　古洞北住宅地每平方米降至$4萬

政府去年推出古洞北／粉嶺北制定「標準金額補地價」安排，惟至今未有成功個案，發展局局長甯漢豪早前透露，會下調有關標準金額。地政總署今日（30日）表示，古洞北和粉嶺北住宅用地標準金額分別下調至每平方米4萬元和3.75萬元，跌幅均超過三成。當局指，按納原址換地條款的最後限期將延至今年底，將會邀請原址換地申請人考慮是否以最新標準金額補地價。



6月30日，地政總署下調古洞北及粉嶺北新發展區原址換地補地價的修訂標準金額。（文件截圖）

根據地政總署最新發出的作業備考，古洞北和粉嶺北的農地原有價值均為每平方米4,000元，非住宅和住宅用地則分別為每平方米1.5萬元和3萬元，分別較去年公布的下跌25%和33.3%；而修契後，兩個地區的土地價值則有別，當中古洞北較貴。

根據當局資料，在古洞北新發展區，更改發展限制後，若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.75萬元，而作住宅用途則為4萬元，分別較原有的標準金額下調21.4%和33.3%。

2022年3月的古洞北及粉嶺北補地價標準金額。（發展局文件截圖）

至於粉嶺北，修契後若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.25萬元，而作住宅用途則為3.75萬元，分別較原有的標準金額下調25%和31.8%。

地政總署表示，除了會透過《作業備考》公布最新標準金額外，亦會個別通知有關換地申請人，並邀請他們考慮是否以修訂的標準金額補地價，及提醒他們接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。

當局指，古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段的補地價標準金額自去年3月訂立以來，經濟和物業市場情況出現較大變化，以致業界普遍認為有關標準金額與市場脫節，令該等標準金額難以作為實際選項，故政府決定下調該區的標準金額，以反映這段時間的市場調整，希望標準金額能真正發揮加快補地價程序以至加快發展的政策原意。

發展局早前表示，地政總署去年2月公布換地申請安排後，截至今年5月底，有7宗申請獲接納作進一步處理，預料共涉及約9,000個私營房屋單位，惟其中5宗申請仍選擇傳統估價模式，即非採用標準金額，致地政總署仍需按既定程序評估有關土地的補地價金額，餘下2宗則仍未選擇補地價安排。