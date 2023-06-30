古洞北粉嶺北補地價下調最多33% 古洞北住宅地每平方米降至$4萬
政府去年推出古洞北／粉嶺北制定「標準金額補地價」安排，惟至今未有成功個案，發展局局長甯漢豪早前透露，會下調有關標準金額。地政總署今日（30日）表示，古洞北和粉嶺北住宅用地標準金額分別下調至每平方米4萬元和3.75萬元，跌幅均超過三成。當局指，按納原址換地條款的最後限期將延至今年底，將會邀請原址換地申請人考慮是否以最新標準金額補地價。
根據地政總署最新發出的作業備考，古洞北和粉嶺北的農地原有價值均為每平方米4,000元，非住宅和住宅用地則分別為每平方米1.5萬元和3萬元，分別較去年公布的下跌25%和33.3%；而修契後，兩個地區的土地價值則有別，當中古洞北較貴。
根據當局資料，在古洞北新發展區，更改發展限制後，若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.75萬元，而作住宅用途則為4萬元，分別較原有的標準金額下調21.4%和33.3%。
至於粉嶺北，修契後若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.25萬元，而作住宅用途則為3.75萬元，分別較原有的標準金額下調25%和31.8%。
地政總署表示，除了會透過《作業備考》公布最新標準金額外，亦會個別通知有關換地申請人，並邀請他們考慮是否以修訂的標準金額補地價，及提醒他們接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。
當局指，古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段的補地價標準金額自去年3月訂立以來，經濟和物業市場情況出現較大變化，以致業界普遍認為有關標準金額與市場脫節，令該等標準金額難以作為實際選項，故政府決定下調該區的標準金額，以反映這段時間的市場調整，希望標準金額能真正發揮加快補地價程序以至加快發展的政策原意。
發展局早前表示，地政總署去年2月公布換地申請安排後，截至今年5月底，有7宗申請獲接納作進一步處理，預料共涉及約9,000個私營房屋單位，惟其中5宗申請仍選擇傳統估價模式，即非採用標準金額，致地政總署仍需按既定程序評估有關土地的補地價金額，餘下2宗則仍未選擇補地價安排。