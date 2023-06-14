古洞北粉嶺北標準金額補地價無成功個案　發展局：將下調金額

上屆政府提出「北部都會區」概念，並公布在古洞北／粉嶺北制定「標準金額補地價」安排，古洞北的非住宅和住宅用地的價值分別為每平方米3.5萬和6萬元；而粉嶺北的非住宅和住宅用地則為每平方米3萬和5.5萬元。

方案出爐至今已逾一年，發展局至今仍未接獲以標準金額補地價申請原址換地的個案，局長甯漢豪今日（14日）在立法會回應議員質詢時坦承，在措施公布後，本港經濟出現較大變化，業界普遍認為該區的標準金額與市場脫節，故將下調該區的標準金額，並將申請人表納換地條款的期限延期至今年12月31日。



發展局回覆民建聯立法會議員劉國勳質詢時指，去年3月推出古洞北／粉嶺北「標準金額補地價」的安排後，經濟和物業市場情況出現比較大變化，業界普遍認為政府當時設定的標準金額與市場脫節，令其難以作為實際選項。

當局續指，地政總署去年2月公布換地申請安排後，截至今年5月底，有7宗申請獲接納作進一步處理，預料共涉及約9,000個私營房屋單位，惟其中5宗申請仍選擇傳統估價模式，即非採用標準金額，致地政總署仍需按既定程序評估有關土地的補地價金額，餘下2宗則仍未選擇補地價安排。

（發展局文件截圖）

發展局指，在考慮客觀市場數據後，認為有理由下調該區的補地價標準金額，以反映近期的市場調整，以發揮加快補地價程序、加快發展的政策原意。

另外，政府亦擬將申請人接納換地條款的最後限期，延期至今年12月13日，讓雙方有更多時間討論。地政總署將會就延長期限和調整標準金額補地價詳情發出作業備考，並會通知申請人，容許他們重新選擇估價模式。

劉國勳表示，希望當局下調標準金額，能貼近市場現實，加快落實申請，以加快新發展區發展，並希望有關部門可加快處理申請程序，期望政府能盡早公布新機制的詳情。他又促請當局交代，若在年底限期未能完成個案，會如何跟進相關個案。

發展局去年3月31日指，地政總署已率先為古洞北和粉嶺北兩個新發展區，制訂標準補地價金額，古洞北的非住宅和住宅用地的價值分別為每平方米3.5萬和6萬元；而粉嶺北的非住宅和住宅用地則為每平方米3萬和5.5萬元，若申請人在修契時，受政府委託興建政府設施或工程，可從地價中扣減相關費用。