澳門派錢｜下周二起向永久居民派一萬元　非永久性居民派6000元

澳門政府連續第16年向居民派錢，將於下周二（4日）至下月4日推行《2023年度現金分享計劃》，透過銀行轉帳或郵寄劃線支票兩種方式，分批向超過70萬名澳門永久性居民每人發放1萬澳門元，以及超過3.5萬非永久性居民每人發放6千澳門元。



另外，為更方便改善居民查詢，澳門政府亦在下周二推出新版本《現金分享計劃》系統，系統加入了詳細的查詢資料，讓居民可透過電子方式查閱未能符合法律規定《現金分享計劃》發放條件的原因。



澳門政府連續第16年向居民派錢，近71萬永久居民每人可獲1萬元；3.5萬名非永久居民就有6千元。（資料圖片）

澳門政府今（1日）公布現金分享計劃詳情，將於7月4日至8月4日推行《2023年度現金分享計劃》，透過銀行轉帳或郵寄劃線支票兩種方式，分批向708,041名澳門永久性居民每人發放10,000澳門元，以及向35,347名非永久性居民每人發放6,000澳門元。

根據公布，所有在去年12月31日持有有效澳門身份證的人士，又或是現居於澳門境外並持有可續期澳門居民身份證人士，只要證明因長期臥床、全身或半身癱瘓而未能換領澳門居民身份證，亦獲發放現金分享款項。

另外，為更方便改善居民查詢，澳門政府亦在下周二推出新版本《現金分享計劃》系統，系統加入了詳細的查詢資料，讓居民可透過電子方式查閱未能符合法律規定《現金分享計劃》發放條件的原因。同時，系統亦增加網上申請重發支票的功能，居民除可按發放時間表內列明的開始接受申請重發支票日期起，親臨櫃檯提交申請外，亦可以線上方式申請。

居民可透過以下方式登入系統：



1. 現金分享計劃網頁

2. 澳門公共服務一戶通。

另外，居民亦可使用身份證明局分佈於本澳40多個站點的自助服務機，以身份證及指模驗證後，即時得知發放狀況的基本資料。