澳門周五起推電子身份　可用於過關　必須綁定「一戶通」應用程式

澳門今（29日）公布，明天（30日）起正式發出「電子身份」，並可於公共部門櫃枱、口岸過關及指定私人機構服務場景下使用，屆時市民有多一個選擇，除使用實體身份證外，亦可以使用「電子身份」。



市民如要開啟電子身份，必須綁定「一戶通」應用程式。另外，身份證明局局長周偉迎表示，將持續推動「電子身份」的應用場景，自8月1日起，居民可在醫療診所憑「電子身份」使用醫療券，以及9月擴展至報讀持續進修發展計劃課程及簽到時使用。



澳門今（29日）公布，明天起正式發出電子身份，並可於公共部門櫃枱、口岸通關及指定私人機構服務場景下使用。（澳門政府新聞局影片截圖）

澳門政府今（29日）舉行發佈會介紹和演示「電子身份」，並宣布明天起「電子身份」將實施第一階段，將可於公共部門櫃枱、口岸通關及指定私人機構服務場景下使用。

公共部門方面包括櫃台服務、口岸通關及查驗證件，而私人機構服務，包括網上預約辦理回鄉證、金融服務（如網上開戶、重設密碼、申請貸款和銀行卡等）及電訊服務（如網上申請流動電話服務及互聯網服務），減少服務使用者填寫表格及職員輸入身份證個人資料的需要，更方便快捷便可完成服務。

行政公職局副局長吳惠嫻補充，「電子身份」自助通關及人工通道同時適用，現時六個邊檢大樓可用，包括關閘、外港碼頭、內港碼頭、澳門國際機場、氹仔北安碼頭及港珠澳大橋口岸，合共184條兩閘門過關通道，第一階段合作查驗自助閘機暫時不適用。

身份證明局局長周偉迎亦指，為保障電子身份不容易被盜，當局增添了動態線條、已加密及定時刷新的二維碼、實時跳動時間、不斷移動位置的身份證編號及日期時間與背景浮水印文字。他補充，新版本「一戶通」應用程式將於明日凌晨上架，凡持有澳門特區居民身份證的人士，只要綁定新版本的「一戶通」後，經面容識別確認身份後便可在手機上綁定「電子身份」功能。

周偉迎補充，未來將持續推動「電子身份」的應用場景，自8月1日起，居民可在醫療診所憑「電子身份」使用醫療券，以及9月擴展至報讀持續進修發展計劃課程及簽到時使用。

開啟「電子身份」步驟



1/ 打開一戶通

2/ 進入我的卡包

3/ 添加電子身份

4/ 面容識別確認身分