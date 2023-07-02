高鐵信號故障　李慧琼著港鐵改善應急　料《愛國教育法》年內通過

全國人大常委、立法會議員李慧琼今日（2日）回應高鐵西九站昨晚（1日）信號故障事件，表示相信任何大型運輸系統都不免會出現故障，不過她直認港鐵的處理方法有待改善，認為或需要港府及內地政府介入，事關部分鐵路連接內地。



另外，人大推《愛國主義教育法》草案，李慧琼直言，以往昂船洲軍營等中華文化的歷史文物「無大肆宣傳，甚至保育」，政府未來要做好統籌及投放資源的角色，在教育體系內外都增加市民對中華文化的認識。她相信草案最快於今年內通過。



人大常委李慧琼預料《愛國主義教育法》可於今年內通過。（夏家朗攝）

港鐵昨天晚上7時半前首次公布，高鐵西九龍站有信號故障，高鐵列車服務受阻，到晚上8時前通知傳媒指列車服務逐步恢復正常。

李慧琼今日出席「傳統技藝慶回歸親子嘉年華」後表示，任何大型運輸系統都不免會出現故障，不過她坦言港府的應對及補救方案有待進一步完善，包括接駁巴士及信息發放的安排。她指，這並非高鐵首次出現信號故障，期望港鐵，甚至港府主動與內地部門加強溝通，事關高鐵是連接兩地的運輸系統，避免影響市民對高鐵的信心。

她又指，港鐵將於本月公布高鐵地鐵化方案細節，據悉「幅度較細、細步」，但她依然期望可分流東鐵線的擠逼。

提到「港車北上」昨日（1日）為啟動日，不過車流稀疏，李慧琼表示，現時有約4千輛車登記「港車北上」，2千輛車已完成登記程序，以她所知有不少車輛的保險程序未能如期完成，故首日車流較少。她期望香港與佈地政府加強溝通後，非原則性問題可彈性處理。

她表示，有不少市民向她查詢「黑碼」事宜，她指已將取消「黑碼」的建議交至全國人常委辦公室，亦透過辦公室、中聯辦，期望約見海關總局，或衞健委了解實施黑碼的情況，她近來亦與保安局商討，當局同樣同意取消黑碼，但要了解內地是否仍有衞生考慮。

李慧琼料《愛國主義教育法》今年內通過

另外，李慧琼指《愛國主義教育法》草案已完成初審，正在網上接受公眾諮詢。她指，內地法例一般有「三審」程序，但人大委員長會因應實際情況，包括法例不具爭議性，基本上已經收集意見或者調研過程順利，經過「二審」就會通過，部分法例則需「八審」。她相信《愛國主義教育法》不會超過三次審議，最快今年內可獲人大常委會通過。

她重申，愛國教育沒有最好，只有更好，過往的愛國教育也相對零散，以往昂船洲軍營等中華文化的歷史文物「無大肆宣傳，甚至保育」，政府未來要做好統籌及投放資源的角色，在教育體系內外都增加市民對中華文化的認識。