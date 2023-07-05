旺角寶安大廈再冧石屎　梁文廣斥不能接受：沒傷及途人只是大幸

旺角樓齡逾半世紀舊樓寶安大廈4日內兩度有石屎倒塌，立法會議員（九龍西）梁文廣表示，屋宇署周日（2日）檢查後，強調整體樓宇結構並無明顯危險，惟今日（5日）再發生事故，他對此表示「震驚及不能接受。」梁又指，當局已確認意外涉及僭建物，加上兩次事故均在強制驗樓的修葺工程前發生，促請當局檢討現時處理樓宇違例建築工程的程序，並加強巡查區入舊樓和僭建情況等，主動介入。



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梁文廣。（資料圖片／夏家朗攝）

梁文廣質疑屋宇署首次意外後「沒有明顯危險」說法

梁文廣表示，在屋宇署在周日的意外後，曾派員到現場視察，並在消防處協助下，移除外牆鬆脫物，及後強調整體樓宇結構並無明顯危險，但三日後卻發生同類事件，強調「未傷及途人只是不幸中之大幸」，居民亦憂慮大廈結構安全，質疑署方「沒有明顯危險」的說法，要求屋宇檢討整套緊急檢查處理程序，確保同類型事件不再發生。

促檢討處理樓宇僭建物及違例建築工程程序

他續指，寶安大廈樓齡超過50年，早在2014年收到強制驗樓法定通知，市建局亦已批出樓宇復修資助，正準備工程的招標文件，今次意外在樓宇完成維修工程前發生，而屋宇署確認意外涉及違例建築，認為政府應檢討現時處理樓宇僭建物及違例建築工程的程序。

他又提到，區內有有不少逾50年舊樓，認為當局應這些高樓齡樓宇，加強巡查僭建及違例建築物，主動介入跟進，並釐清大廈業主立案法團、業主及政府或其他持份者就大廈維修及管理工作的相關責任，在必要時要採取緊急行動進行強制維修，確保大廈驗樓及維修工程在妥善進行，以保障樓宇及市民安全。

消防員及屋宇署人員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷。（蔡正邦攝）

鄭泳舜稱屋宇署令人感覺馬虎：引起舊區市民信心危機

同是立法會議員（九龍西）的鄭泳舜亦對事件表震驚，對屋宇署巡查後仍有石屎剝落感到失望，令人感覺馬虎，並引起舊區市民的心危機。他建議政府推行特別行動，檢查全港超過50年樓齡的大廈有否即時危險。對於寶安大廈早年已被屋宇署發出強制驗樓法定通知，法團的委聘的註冊檢驗人員到今年3月才向署方提交檢驗報告，建議進行修葺，鄭泳舜認為，多方要檢視大廈長期未能遵從法定通知的原因，提供支援。