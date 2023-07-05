旺角冧石屎｜搭棚工人抵寶安大廈　或緊急清拆修葺冧石屎範圍

旺角寶安大廈4日內兩度石屎剝落，發展局局長甯漢豪表示一些有風險的工程，或先由屋宇署委託承建商處理，再向業主立案法團追收款項。今日（5日）下午1時，搭棚車到達旺角道，預料在寶安大廈搭棚緊急清拆並修葺冧石屎範圍。



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發展局局長甯漢豪表示高度關注事件，已要求屋宇署於今日就寶石大廈情況、所採取的防護措施向公眾交代。她又指，正檢視當中有何修葺工程需要盡快處理，「政府主動做完，向業主立案法團追收返款項」，並已要求屋宇署署長全面統計現時有多少樓宇獲發強制驗樓通告後，卻仍未依從指示。

今日（5日）下午1時，搭棚車到達旺角道，預料在寶安大廈搭棚緊急清拆並修葺冧石屎範圍。工人迅速在旺角道行人路與車路之間開始搭棚。

事發於今日上午8時許，旺角寶安大廈大量石屎剝落，石屎最大有拳頭般大，幸無人受傷。消防與警方商討清理現場，並架起雲梯了解冧石屎樓層及範圍。消防員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷；屋宇署則出動航拍了解。

這是寶安大廈4日內第二次石屎剝落，周日（7月2日）大量石屎、鐵枝等雜物從高處墜落，當中有貨車被石屎擊中。經屋宇處調查，墮下的石屎簷篷為16樓僭建物。