旺角冧石屎｜甯漢豪表示高度關注事件　研究是否採守護措施

旺角寶安大廈再冧石屎，今早（5日）8時許，該大廈有大量石屎剝落，石屎最大有拳頭般大，附近路段一度全線封閉，幸無人受傷。發展局局長甯漢豪表示，高度關注事件，已要求屋宇署於今日向公眾交代，並研究是否需就大廈採取守護措施，「有無修葺工程係要趕快去做，趕快到係要政府主動去做完。」



她又指，大廈本身已收到強制驗樓通告，但仍未開始驗樓。她續稱，已要求屋宇署署長檢視有多少樓宇獲發強制驗樓通告後，卻仍未依從指示。



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甯漢豪表示高度關注事件，已要求屋宇署署長今日內交代大廈情況，同時亦會檢視當中有何修葺工程需要趕快去做，甚至會否需要由政府盡快介入維修，完工後再向有關業主立案法團追收款項。

甯漢豪說留意到有發出強制驗樓通知後，業主長時間未處理事件，局方就這方面已請屋宇署署長統計一下同樣情況的樓宇，務求透過執行管理工作逼使有關業主履責任，對於有風險的工程，署方要積極考慮先由署方委託承建商先處理，再向業主追收款項。

她續指，根據法例收到樓宇署強制驗樓令，而業主未有遵辦，又未有合理的辯解的話，就是刑事罪行，局方已要求聯絡署方就未遵辦的個案進行檢視，並留意加強管理，例如加快出警告信。

▼7月2日 執法部門到場協助傷者及檢查肇事位置▼



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鄭泳舜促檢查全港超過50年樓齡的大廈 有否即時危險

民建聯立法會議員鄭泳舜對事情表示震驚，並指不能接受，令香港舊區一帶市民感到擔心，又指要追問為何屋宇署巡查未能避免事件發生，建議政府推行特別行動，檢查全港超過50年樓齡的大廈有否即時危險。他又指過去處理舊區大廈時，發現有很多維修令未有遵辦，促政府與相關部門討論如何提供支援。

另外，對於寶安大廈2014年已被屋宇署發出強制驗樓法定通知，法團委聘的註冊檢驗人員到今年3月才向署方提交檢驗報告，建議進行修葺。鄭泳舜表示雖然過去因疫情原因影響開會進度，但中間已隔多年，認為政府要檢視大廈長期未能遵從法定通知的原因，並提供支援。