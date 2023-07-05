店舖阻街罰則擬引兩級制　初犯罰2.5萬重犯罰5萬　食環署沒收貨物

撰文：呂穎姍
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政府近年推動多項措施改善環境問題，並建議修例加強打擊店舖阻街、樓宇滲水和「垃圾屋」等問題。在店鋪阻街方面，政府擬賦權食環署可要求店方在限期內清除阻礙物，並可根據攝影像／影片向阻街店鋪負責人發出定額罰款或作出檢控。另外，港府亦擬在法庭定罪方面設兩級制，初犯可罰2.5萬元，第二次或其後定罪最高罰款為50,000元及監禁6個月。

另外，針對樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等公共衞生妨擾問題，港府建議修例延長政府人員可進入單位調查妨擾事故的時段。

▼6月9日　警察聯同食環署到牛池灣打擊阻街▼

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據立法會食物安全及環境衞生事務委員會文件，港府提出多項修例，加強打擊店舖阻街、樓宇滲水和「垃圾屋」等問題。

在店舖阻街方面，港府建議賦權食環署可要求店方在限期內清走阻礙物，否則可以沒收，毋須再依賴警方的權力，署方亦可根據攝影像／影片向阻街店鋪負責人發出定額罰款或作出檢控。

此外，港府亦有意引入兩級式罰則，建議初犯者最高罰款為25,000元，監禁3個月，如果再犯，可被判罰50,000元和監禁半年。至於議員提議引入累進式定額罰款，環境衞生局認為，早前提升定額罰款已能有效遏止店鋪阻街問題，加上累進制或導致最高定額罰款水平過高，現階段不宜推行。

針對樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等公共衞生妨擾問題，港府建議修例延長政府人員可進入單位調查妨擾事故的時段，由現時的上午7時至下午7時，改為上午7時至下午10時。另外，當局亦建議提升不遵守「妨擾事故通知」及「妨擾事故命令」的罰則，前者提高至25,000元及每日$450；後者則提高至50,000元及每日$600。

單就「垃圾屋」的問題，環境衞生局建議修訂法例有關「扔棄物」的定義，令署方人員更有效處理「垃圾屋」內的物品。食環署也會在收到投訴後，盡早聯繫民政事務總署和社署等，讓部門從福利和精神健康等方面，加強支援相關人士。

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