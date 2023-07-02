食環小販事務隊明起陸續用隨身攝錄機　不具調查價值影片將存31日

撰文：江麗盈
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食物環境衞生署轄下各區小販事務隊明天（3日）起，會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機。在執行職務期間，小販事務隊人員會將隨身攝錄機掛於身上當眼處，如遇突發事，人員在合理可行情況下，會在開始錄影時預先告知被攝錄人士。如錄影片段不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀。

食物環境衞生署轄下各區小販事務隊於7月3日起，會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機。（政府新聞處）

食環署發言人今日（2日）表示，署方轄下各區小販管理主任職系人員將於7月內陸續配備隨身攝錄機，在執行職務時會按需要記錄現場情況，以提升蒐集證據的能力及精準度，為日後的調查工作提供實用資料。

發言人指，在執行職務期間，小販事務隊人員會將隨身攝錄機掛於身上當眼處，並在公開及具透明度的情況下使用。如遇到突發或衝突事件及認為有需要攝錄有關情況時，人員在合理可行的情況下，會在開始錄影前預先告知被攝錄人士，以保障市民和人員的安全及減低工作風險。

食環署稱，一直致力規管小販的販賣活動及打擊店鋪非法擴展營業範圍，透過採取執法行動，減低違規販賣和店鋪阻街造成的滋擾和阻礙。（資料圖片／蔡正邦攝）

食環署已參考相關執法部門使用隨身攝錄機的經驗，並制訂清晰的執法指引及為前線人員提供培訓。在處理有關攝錄資料時，會確保符合私隱條例的規定。如錄影片段不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀，以確保不會儲存過量的個人資料。

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