廉署控紮鐵分判商前「工頭」　涉向工人非法收佣2萬元及擅兌支票

廉政公署今日（6日）公布，昨日（5日）落案起訴紮鐵工程分判商黃崢工程的一名前「工頭」，涉嫌在三個月內向一名工人收賄逾2萬元，以協助對方繼續受僱於該分判商。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（7日）在粉嶺裁判法院答辯。



廉政公署落案起訴紮鐵工程分判商黃崢工程的一名前「工頭」，涉嫌在三個月內向一名工人收賄逾2萬元，以協助對方繼續受僱於該分判商。（資料圖片）

被告潘鋭其（44歲），為黃崢工程前「工頭」，被控四項罪名，即三項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項盜竊罪，違反《盜竊罪條例》第9條。

案發時，被告負責監督工人在兩個工程項目的地盤工作。他於2021年3月初介紹一名男子加入黃崢工程任職半熟練技工，日薪為1,500元。

涉嫌收佣協助對方繼續受僱

被告涉嫌於2021年4月至6月期間，從該名半熟練技工接受三筆賄款共20,600元，以協助對方繼續受僱於黃崢工程。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌向該名半熟練技工索賄，賄款為每個工作天400元。由於被告持續向該名工人索賄，該工人最終於2021年7月向黃崢工程辭職。

被告又涉嫌於2021年8月偷取該名半熟練技工1.2萬元。調查顯示，被告涉嫌將該名半熟練技工的一張薪金支票兌現，把對方1.2萬元的工資據為己有。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取獲聘機會，應拒絕並向廉署舉報。廉署24小時舉報貪污熱線：25 266 366。