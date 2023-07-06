海洋公園重啟「夏水禮」　大玩水戰、泡泡浴　一家大小濕身同樂

海洋公園在疫下3年停辦的「夏水禮」，今（6日）舉行啟動禮，由周本起至8月底將在園區內額外增設3項與水有關的「玩水」設施，主要是射水槍、泡泡浴，甚至「照頭淋」的活動，憑海洋公園門票的遊客即可享用，這些玩意是有別於游泳、滑水類機動遊戲類的「水上樂園」活動，需移步該場館及另外購票。

海洋公園公司主席龐建貽表示，很開心今年可以再舉行海洋公園經典的活動。



表情符號X塗鴉藝術

今年「夏水禮」活動由7月8日至8月27日期間舉行，主題為表情符號（Emoji），新增玩水設施配有不同表情符號，食肆亦會在期內提供多款表情造型的甜品。配合今次活動而設的一幅塗鴉牆，是邀請33位有特殊教育需要的學生參與製作，供市民「打卡」之用。海洋公園在今天開幕式上，與香港大學香港賽馬會防止白殺研究中心合作，邀請弱勢社群試玩新設施。

新增3大設施 大人小孩同玩樂

為「夏水禮」而新增的3項設施，位於近入口處的是「勇闖街頭水戰大激鬥」，市民可以拿起手槍與朋友互相搏鬥。而園區中間位置則是「水花玩樂地帶」，家長可帶孩子一同於噴泉陣玩樂，且設有大型水桶裝置，當水桶注滿水會一瀉而下，如同瀑布。而位處最裏面是「夢幻泡泡派對」，音樂騎師播放音樂同時，市民可前往巨型泡泡池玩樂。晚上7時45分開始，夢幻水都將有光影匯演，歷時半小時。

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設有更衣沖洗設施 參加謹記帶衣物更替

置身海洋公園的遊客即使不打算玩「夏水禮」的玩水設施，但如途經「濕身區」範圍內，亦會被水花波及，因為「濕身區」範圍內，會有工作人員拿水槍噴水至遊客身上，沿路亦會增設多個大型水桶裝置作為補給，因此遊客要留意是否身處「濕身區」範圍，衣物較易沾濕，謹記帶備防水雨衣或衣物替換。

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有別於「水上樂園」

首場活動由7月8日下午2時半開始至晚上7時半，成人及兒童票價分別$388及$233，票價包括「夏水禮」及海洋公園內的設施。遊客需注意，「夏水禮」是在海洋公園內舉行，並非在水上樂園，後者的水上機動設施是需另外購票進場。

受疫情影響，「夏水禮」闊別海洋公園遊客3年，去年「水上公園」已重開，亦未復辦，今年夏天才與大眾見面。