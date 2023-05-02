八鄉鱷魚︱檢查後未見外傷且身體圓潤　海洋公園：非法入口及人養

八鄉錦上路蓮花地一處民居外周日（30日）發現一條兩米長鱷魚，經捕獲後由海洋公園暫管，居於隔離設施。海洋公園動物及保育部主管祝效忠今早（2日）表示，鱷魚經獸醫檢查後未見有明顯外傷，惟當日被捕捉時或會令鱷魚感到壓力，目前正進行行為觀察及評估。他又指暹羅鱷屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一的物種，估計經由非法入口，大多是由人養殖。

至於海洋公園會否接收這條鱷魚，他表示，後續方案要與漁護署商量，園方的宗旨是為野生動植物或生態環境做到保育功能，首要是提供適切護理和設施以供其居住。



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祝效忠今早先後接受港台和商台節目訪問。他表示，獸醫初步估計該條鱷魚為4歲左右，長約兩米，但是否如外界評估屬暹羅鱷，則要送其DNA至外國鑑定，當日送抵海洋公園時比較活躍，在園區內的乾地及濕地都會不斷探索，經獸醫檢查後未見有明顯外傷，但捕捉時或會令鱷魚感到壓力，目前正進行行為觀察及評估。

鱷魚身體圓潤 可能人工飼養

祝效忠指，鱷魚屬於食物鏈的頂層，沒有天敵，有攻擊性，在香港無原生的鱷魚，所以可能是非法入口，並由人養殖，如果是暹羅鱷，就屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一物種，其數量之少是因為有非法商業活動，獵殺製作皮革產品，主要在東南亞地區飼養。他形容該條鱷魚身體幾圓潤，可能有人餵食，其實鱷魚不用每天進食，就算其身處大自然都不用每天獵食。

至於2003年在南生圍發現的小灣鱷貝貝沒送去海洋公園而落戶濕地公園。他表示，無論是濕地公園、海洋公園也好，都有本身的地方設施要求及經驗，視乎漁護署估計當時要救援的物種是什麼、是否即刻可以支援照顧到，由於今次是社區突發事件，不論海洋公園或其他保育團體都會去協助。但一些拯救程序，例如鯨魚擱淺、海龜的救護放生等，署方第一時間會通知海洋公園前往，其他爬行類物種，就會找其他合作單位。

海洋公園飼有揚子鱷 不適宜一同居住

他表示，海洋公司是代漁護署暫時保存這條鱷魚，後續方案是否要有適切設施或送回原來地方，要與署方商量，海洋公園的宗旨是為野生動植物或生態環境做到保育功能，如能做到教育展示，園方都會考慮，首要是有適切護理和設施提供其居住。

海洋公園內的鱷魚潭現飼有揚子鱷，祝效忠表示，園內的獸醫及動物團隊都經驗豐富，足以照顧新送入園區的鱷魚。不過由於不同物種的鱷魚有地盤意識，亦有機會出現雜交的情況，長遠破壞物種和生態平衡，一同飼養的機會不大，要提供獨立居所。