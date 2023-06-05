海洋公園哈囉喂｜聘1200人時薪最高$165　嘩鬼演員高矮肥瘦均接受

為迎接疫後首個「海洋公園哈囉喂」，海洋公園宣布由即日起至6月23日，展開「嘩鬼大招募」，今年將招攬約1,200名台前幕後「鬼才」，包括製作統籌和節目助理、化妝師、道具員等職位，以及「哈囉喂」不可缺少的嘩鬼演員。演藝節目總監歐陽綺華表示，今年再加薪10%搶人才，視乎應徵者的工種及資歷，時薪由78元至165元不等，不論年齡、外貌、身高及背景，只要抱有熱誠，均一律歡迎。「我唔係一定要請靚仔靚女，只要佢有性格。」



事實上，海洋公園的確對應徵者來者不拒，去年便聘請一名年逾60歲的殘疾人士扮演嘩鬼。當時演藝節目總監更下達指示，要求同事全力配合，並為她度身訂造太空艙鬼怪一角，方便她坐在輪椅上出演角色。



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海洋公園哈囉喂聘1200人 嘩鬼演員佔500名額

雖然「海洋公園哈囉喂」在2021年及2022年仍然舉辦，但受限於社交距離措施，規模無可避免有所縮小，台前幕後僅得約800名工作人員。海洋公園演藝節目總監歐陽綺華表示，今年將擴大哈囉喂的規模，號召約1,200名多才多藝的鬼才加入陣營。當中500名嘩鬼演員，包括鬼屋演員、歌舞演員、跑酷／滑行及特技演員，部份需潛伏在公園景點的角落，殺遊人一個措手不及。

而另外700人則為前線及後勤人員，當中包括製作統籌和節目助理等，例如負責確保各鬼屋和景點順暢運作，或協助嘩鬼演員順利演出及保障安全等，並需聘請多名化妝師、道具員和技術人員。此外，海洋公園亦為飲食、保安及清潔等部門，額外再聘請人手應付哈囉喂。

時薪78至165元 比去年再加薪10%

薪酬亦相當吸引，歐陽綺華透露相比去年再加薪10%，視乎應徵者的工種及資歷，時薪由78元至165元不等，工作時間上亦安排自行編更，方便上班一族晚間到海洋公園扮演嘩鬼。翻查資料，疫情前2019年的時薪為58元至156元，即最低時薪已增加20元，四年間升幅達34.5%。

不限外在條件︰唔一定請靚仔靚女

聘請條件方面，只要符合16歲或以上，並合法在香港工作，不論年齡、外貌、身高、體重及背景，一律符合資格申請應徵。被問到其貌不揚的應徵者會否接受，歐陽綺華表示，由於哈囉喂共有數百個角色，因此並無特別規範，強調不是舉辦選美會，又指「我唔係一定要請靚仔靚女，只要佢有性格。」

▼2021年海洋公園「哈囉喂全園祭」▼



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應徵者僅80磅照聘請︰特登搵一啲比較唔係普通樣貌

歐陽綺華舉例指，曾有應徵者體重僅得80磅，碰巧當時醫院鬼屋需要類似外型的角色，但海洋公園不可能要求演員節食減肥，因此最終順利通過面試。「無論你樣貌係點樣，有時我哋特登搵一啲比較唔係普通樣貌，曾經試過有個好肥嘅，即係比較肥啦，體重比較大啲嘅朋友仔入嚟。我哋所有人嘅眼神第一件事，就已經係正！呢一個！」

至於面試的流程，屆時將有約四至五名評判參與面試，應徵者除了自我介紹外，亦要即場扮演嘩鬼角色，例如模仿女巫進食蛋糕、測試天氣酷熱的即時反應等。歐陽綺華表示，由於嘩鬼演員身處突發性環境，面對遊客隨機的反應，對情緒管理有一定要求。

面試貼士︰熟習哈囉喂歷史、表現自信及熱誠

其實本港近年人才短缺，亦影響海洋公園哈囉喂的招聘。她透露今年的門檻稍為降低，更提供面試貼士指，沒有演藝經驗的應徵者，只要表現出熱誠，海洋公園亦樂意聘請及提供相關訓練。「Study下我哋哈囉喂歷史，盡量去放鬆自己，有多啲自信心畀我哋，我哋就會接納佢哋喇。」

▼2022年海洋公園「哈囉喂全園祭」▼



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64歲殘疾人士去年扮演嘩鬼︰有興趣喺海洋公園發一啲光

事實上，海洋公園確實來者不拒。現年64歲的余鳳玲（Angel）雖然日常生活需要輪椅輔助，但去年首次應徵便獲招聘，亦是哈囉喂歷屆首個扮演嘩鬼的殘疾人士。她表示，當時朋友轉發哈囉喂的招聘廣告，內容無提及年齡及身體狀況，由於她曾加入接受傷健人士的劇團，更曾在元朗劇院表演，累積一定演藝經驗，對扮演嘩鬼感到興趣。

余坦言去年應徵哈囉喂主因薪金吸引，指當時急需金錢解決問題，因此鼓起勇氣參加面試。「我覺得好有興趣喺海洋公園發一啲光，希望唔好見笑。雖然我64歲，但我仲有心力有力喎，唔可以話因為我有少少缺憾，我就唔可以去發展自己理想嘛。即管就拍下心口，去！海洋公園咋嘛，使乜驚呀？咁我就去咗應徵。」

64歲的余鳳玲（Angel）在2022年首次應徵便獲聘請，成為歷屆首個扮演嘩鬼的殘疾人士。（夏家朗攝）

身坐輪椅仍獲度身訂造太空艙鬼怪角色

歐陽綺華表示，去年當得知余鳳玲的情況後，已為她度身訂造太空艙鬼怪的角色，當時更下達指示︰「無論任何情形底下都要配合Angel。」她又指，當時向余提供同樣的演員訓練，沒有差別對待，並對余扮演嘩鬼時樂在其中感到高興，期待余今年繼續加入團隊。