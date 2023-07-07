消防處推四集短片　教舊樓業主遵從「消防安全指示」及申領資助

本港舊樓林立部份欠缺消防設備，造成隱憂。消防處facebook近日釋出四集短片《法團風雲之樓．令》，以輕鬆幽默方式，講述舊樓業主在收到「消防安全指示」後，如何成立法團、招標、安裝消防設備、申領資助等。



行政長官在2017年施政報告中宣布，政府計劃動用20億元，推出「消防安全改善工程資助計劃」，資助舊式商住樓宇業主，履行《消防安全（建築物）條例》（第572章）下提升消防安全的要求。

計劃已於4月1日開始接受申請，申請表及所需文件須於9 月 30 日 或以前經指定方式交回市建局。合資格樓宇最高可獲資助消防安全改善工程和顧問費用的六成，或該類樓宇的相應資助上限，以較低者為準。

根據《消防安全(建築物)條例》 (第572章)，規定於1987年3月1日或之前建成的樓宇，必須提升至切合現代要求的防火保障，消防處和屋宇署有權向未符合《條例》要求遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」的舊式綜合用途及住用建築物業主，進行消防安全改善工程。

接獲「消防安全指示」的舊樓須遵從的消防安全措施，加裝消防裝置及設備，擁有人或佔用人無合理辯解而沒有遵從「消防安全指示」，即屬違法，一經定罪，可處第4級罰款，並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款 2,500元。

擁有人或佔用人沒有遵從「符合消防安全令」，即屬違法，一經定罪，可處第5級罰款，並可就該命令持續未獲遵從的每日另處罰款 5,000元。