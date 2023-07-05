香港仔南避風塘新通航區　大型滅火輪可進　消防處倡裝火警偵測器

香港仔南避風塘曾於2021年發生火燒連環船三級火，逾30艘船被焚毁。鑑於當年水道狹窄，增加救火難度，海事處公布由今年6月5日起對香港仔南避風塘界限以內的通航區作調整，令大型滅火輪能在火警發生時進入救援。



消防處建議船主可安裝獨立火警偵測器，當火警發生可即時響起警報，以便即時滅火及通知消防處到場救援，並指已派員為停泊於避風塘的42艘船安裝偵測器。



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消防處：5個避風塘屬高風險 港島佔3個

消防處海務及潛水區署理消防區長陳如海指香港現時有14個法定避風塘，當中有5個高風險避風塘包括筲箕灣避風塘、香港仔南避風塘、香港仔西避風塘、長洲避風塘以及屯門避風塘。這些避風塘的船隻較密集而風險較高，陳如海表示在長洲避風塘、屯門避風塘以及香港仔避風塘已派滅火輪和支援船隻在當中駐守，在第一時間有時發生時能趕到現場。

根據《商船(本地船隻)(避風塘)規例》，在今年1月31日發布的圖則，屯門避風塘、觀塘避風塘、喜靈洲避風塘和筲箕灣避風塘已作出調整，有新劃出的通航區，6月5日起香港仔南避風塘界限以內的通航區亦在評估後作出調整。

香港仔南避風塘三級火 滅火輪無法駛近 外圍射水無成效

陳如海指香港仔南避風塘通航區調整前的航道設計並不適合大型滅火輪進入。原本的精英號滅火輪只能在外圍的地方才能行駛，陳如海指在2021年香港仔南避風塘發生火燒連環船三級火時，船隻只能停在水警基地對開射水，但火場在中央核心位置，水炮難以射入。

▼2021.6.27香港仔南避風塘火燒30船▼



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開通新通航區 水炮可覆蓋絕大部份避風塘

在建議調整後，中間部份開通新通航區，這令大型滅火輪可以進入到當中，水上所有位置都能夠覆蓋，能夠有效滅火。陳如海指新設的區域有廣闊空間，能方便船隻出入和掉頭。海事處高級海事主任吳耀麒亦指通航區經過調整後可以令消防船暢通無阻在避風塘航行，船上的水炮可以覆蓋避風塘絕大部份的水域以保護避風塘入面的船隻。

陳如海亦介紹四個滅火策略，包括使用消防處滅火輪執行滅火救援行動、動用水警輪配合滅火泵滅火、陸上消防車輛在策咯地點配合滅火以及設立制高點監察火場，並使用無人機監察。

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42艘漁船及遊樂船率先裝火警偵測器

另外，陳如海建議安裝獨立火警偵測器，當有火警發生可即時響起警報，通知船上或附近人員作出即時反應，例如使用滅火筒及滅火氈即時撲滅小火，或通知消防處安排滅火輪盡快到場救援。

消防處海務及淺水區指揮官霍兆邦指，日前消防安全大使名譽會長會贊助提供超過一千個獨立火警偵測器，供市民安裝在樓宇或船隻，並有義工協助安裝。他建議船主可以自費購買獨立火警偵測器，價錢平均為幾十元到一百元左右，一部可以用約十年。

消防處表示，截至昨日（4日），消防處人員分別在筲箕灣避風塘、長洲避風塘、香港仔避風塘及屯門避風塘，為42艘漁船及遊樂船，合共安裝100個獨立火警偵測器。