大灣區養老｜廣東院舍計劃擴至其他城市　擬允許向內地院舍買位

社會福利署回覆查詢指，政府將擴展「廣東院舍住宿照顧服務計劃」至其他位於大灣區內地城市的安老院，有關安老院必須由具備良好本地資助院舍照顧服務記錄的香港非政府機構或私營機構營運，署方現正制定擴展計劃的細節，並會適時公布。有消息稱，政府計劃試行以粵港共同營運模式，向內地院舍按需要「買位」，予本港長者入住。



有業界表示，大灣區增設院舍位置應較現有兩間院舍近，具地理優勢，且現時交通網絡完善，部分院舍亦自設醫療機構，方便院友就醫，相信具一定吸引力。



勞福局局長孫玉菡於今年4月曾隨考察團，考察大灣區養老情況。(資料圖片_

社署資料顯示，截至今年5月底，共有1.6萬名長者於中央名冊輪候資助宿位，護理安老宿位平均輪候28個月。現行機制下，本地資助院舍外，社署另設「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，涵蓋兩間由本港非政府機構營辦的安老院，包括賽馬會深圳復康會頤康院，以及賽馬會伸手助人協會肇慶護老頤養院，容許輪候冊上長者申請入住。入住長者毋須支付食宿費、護理服務與個人照顧服務費，以及基本醫療費用等。

港府早前與廣東省簽訂兩地養老合作備忘錄，並正制定具體細節。據了解，當局會於今年內擴展計劃至其他位於大灣區城市的安老院，並擬鬆綁至可向非本港營運的內地院舍「買位」，但大前提是需夥拍香港機構，並獲社署准許合營資格。

社署回應指，政府將擴展「廣東院舍住宿照顧服務計劃」至其他位於大灣區內地城市的安老院，有關安老院必須由具備良好本地資助院舍照顧服務記錄的香港非政府機構或私營機構營運，署方現正制定擴展計劃的細節，並會適時公布。

香港安老及復康服務聯會主席李伯英表示，暫時未知相關細節，但認為長遠而言，港人大灣區養老是事在必行，相信會有院舍有興趣進軍內地合作。李伯英又指，位於大灣區的院舍位置相較兩間現有院舍為近，具地理優勢，且現時交通網絡完善，部分院舍亦自設醫療機構，方便院友就醫，相信具一定吸引力。