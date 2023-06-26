大灣區醫護｜目睹照料患新冠長者　廣東護士：港護士關注心理需求

醫院管理局早前推出「大灣區專科護理知識交流計劃」，首批70位廣東省護士獲安排到七個聯網醫院的内科及老人科病房參與臨床實習，預期第二批最快今年年尾抵港。廣東省護士分享來到香港聯網醫院實習後，見證本港醫患關係良好，實現「以人為本」；本港聯網護士導師亦指，交流計劃有助舒緩内科急診病房内醫療人手短缺的問題。



70位廣東省護士到内科及老人科病房實習

「大灣區專科護理知識交流計劃」首批70位廣東省護士4月17日抵港，現已獲安排到七個聯網醫院的内科及老人科病房參與臨床實習，與本地護士進行經驗交流。

新界東醫院聯網老人科顧問護士史綺雯指，該計劃除了提供學術交流，亦會安排不同的實踐活動，例如參觀日間醫院、籌備外展活動等，有助廣東省護士了解本港老年護理的社區支援服務，以及讓兩地護士就老年護理服務的發展進行深入討論和經驗交流。

廣東護士：港護士耐心照顧患者，實現「以人為本」

醫管局安排三位廣東省護士分享參與交流計劃的感受，其中來自廣東省中醫院護士楊敏菲表示，在伊利沙伯醫院參與臨床交流時，見證了香港醫療體系分工細緻，護士耐心照顧患者，實現「以人為本」的宗旨；加上聯網有跨專業團隊為病人制定個人化的護理計劃，有效促進患者康復的機會，以及減少患者短時間再次入院的風險，她讚香港老年綜合服務真的做得很好。

在她於病房實習期間，有位80幾歲的病人患新冠肺炎，需靠呼吸機輔助呼吸，病人的生理和心理情緒都受到影響。楊敏菲指，香港的護士同事會主動了解患者的喜好和日常生活習慣，並秉持耐心和有愛心的態度照顧患者，最後這位病人心情好轉，願意配合治療和護理，身體情況亦逐漸好轉。她表示，通過臨床交流活動，了解到香港護士不止照顧病人的身體需要，亦能關注到他們的心理需求。

醫院管理局代理總護理行政經理梁明（左），伊利沙伯醫院病房經理（內科）黃美玲（中），新界東醫院聯網老人科顧問護士史綺雯（右）。（劉鑫梅攝）

與本地患者相處融洽本 港醫護效率提升

當問及廣東省護士來港參與交流工作是否會受外界質疑或歧視，來自中山大學腫瘤防治中心的護士劉佳麗說，她們會主動告訴病人自己來自廣東省醫院，而當中部份長者更會與她們就這個話題聊天，故她們與香港的患者亦相處融洽。至於在語言方面，她說自己本身已識粵語，又有修讀醫學英語，故在日常交流或臨床工作上都可以應付。

伊利沙伯醫院病房經理（內科）黃美玲說，廣東省護士加入病房工作都是以「臨床帶教」的形式，由本港有經驗的臨床護士作爲導師，以一帶一的模式，按相關指引工作，確保臨床交流順利進行。另外，部份本港部分醫療儀器與内地醫院相同，廣東省護士能很快上手，為病人提供適切護理，兩地護士的合作效率提升。她亦形容廣東省護士加入病房後是「有多個同事，多對手」，能有助舒緩内科急症病房醫療人手短缺的問題。

醫院管理局代理總護理行政經理梁明指，第二批廣東省護士最快將於今年年末抵港，相信該計劃能進一步加强本港與大灣區護理專業人員的知識和經驗交流。他亦指「交流計劃」是雙向性的，有關香港護士回內地參與專科護理知識的交流情況，目前當局正與內地衛生健康委員會積極商討，暫未有確實日期。