回港證｜入境處明起設臨時櫃位供沒即日籌者申證　兩三天後領證

《香港01》今日（7日）報道，大批家長清晨在上環入境辦事處外排隊申領「回港證」。入境處最新回應指，各分區辦事處將由明日（8日）起，於辦公時間內設立臨時專用櫃位以接收並初步處理其遞交的回港證申請，並安排市民於兩至三個工作天後領證。



暑假後不少家長為子女辦理「回港證」，以方便北上後返港，惟網上預約長期爆滿，近日更有不少家清晨4時許「露宿」瞓天橋盼取得「即日籌」，更有家長希望尋「排隊黨」求籌。

各分區辦事處辦公時間設臨時專用櫃位接收並初步處理申請

入境處今晚指，因應暑假外遊高峰期將至，市民申請回港證需求急增，該處會在各分區辦事處額外增加人手以加強服務。對於未有預約而又未能取得即日籌號的人士，各分區辦事處將由明日起，於辦公時間內設立臨時專用櫃位以接收並初步處理其遞交的回港證申請，並安排市民於兩至三個工作天後領證。

入境處指一直密切留意有關情況，正積極檢視回港證的申領安排，靈活調配資源以確保申請能適時獲得處理，如有服務調整安排，入境處會適時公布。

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入境處：亦可以郵遞或投遞方式遞交申請

入境處說，現時市民如需申請回港證，除可親身到入境處各分區辦事處遞交申請外，亦可以郵遞或投遞方式遞交。一般而言，入境處於收妥以郵遞或投遞方式遞交的回港證申請後，會在兩至三個工作天內完成處理相關手續，而申請人會接獲通知於所選定的分區辦事處繳交申請費用及領取回港證，無需自行預約。

該處在今年首六個月共簽發54,082本回港證，每月平均約9,000本，較疫情前2019年每月平均約7,000本增加三成。