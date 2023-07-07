回港證｜預約爆滿　家長瞓天橋為子女辦證　尋「排隊黨」只求一籌

內地與香港今年2月恢復通關，適逢暑假，不少家長為子女辦理「回港證」準備北上，惟網上預約長期爆滿。近日位於上環的入境辦事處外，有不少家長在清晨4時許「露宿」瞓天橋，期望成功領取「即日籌」。



有提早兩小時到場的女士，因未能領取「即日籌」，情急之下即場兜搭多名陌生男子，表示希望尋找「排隊黨」但不果，又致電「相熟人士」查詢，有人報稱500元「留籌」。



就有意見認為「回港證」可增設「網上辦理系統」或延長有效期，曾任保安局局長及入境處處長的黎棟國認為，考慮到兒童貌容有改變，宜維持現有措施，但可增加人手處理申請。立法會議員張欣宇指，延長有效期技術上可以，值得探討，以解決暑假辦證高峰。



入境處表示，​今年首六個月共簽發 54,082本「回港證」，每月平均約9,000本，較疫情前2019年每月平均約7,000本增加三成。



入境處「回港證」網上預約系統爆滿，不少家長需清晨排「即日籌」。（互聯網）

現時辦理「回港證」的網上預約持續爆滿，今早六時半左右，上環海港政府大樓內已有約50多人排隊輪候「即日籌」，不少人為「雙非家長」及其子女。

現場設告示牌「嚴禁進行兜售」

現場豎立「申請旅遊證件全日額滿」的告示牌，但依然有人陸續來排隊，牆上貼有多張公告，強調「嚴禁進行兜售及推銷等商業行為」，亦有私隱署公告，提醒委託他人處理個人資料的風險。

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保險經紀向隅 即場搵「排隊黨」不果

有一名自稱任職保險經紀的女子向記者表示，她今晨約6時半到場，原本排約50位，但最終跌出60位未能取籌，她稱過往曾成功光顧「排隊黨」，故帶領記者跑上前排「探路」。

她先走向一名站在旁邊，手持「即日籌」戴口罩的中年男性「查詢」，對方指：「唔好意思呀，我『朋友』嚟咗。」她再詢問價錢，對方再指現場人多張揚，強調「唔好講呢啲」，又指現場有人拍攝「你哋仲喺度問呢啲。」她現場求籌不果，撥打一個電話找「王小姐」希望預留明日的籌號，她指該名「排隊黨」向她開價500元，最後無奈離開。

回港證。（香港01攝）

有家長三度排隊 希望設「網上辦證」服務

同樣為辦證而奔波的家長王先生向《香港01》表示，本周一上午7時許，發現海港政府大樓天橋已築起人龍，只能失望而回，有排頭位人士建議他凌晨2時排隊。王先生遂於周二上午6時半到場，他稱排頭位的人士竟是同一個人，打聽下有人提及「排隊1600蚊」，他「點人頭」排第53位，因此認為「無理由要畀錢排隊黨」，但臨近派籌時有不少人「回來」，最後變排64位再次無緣辦證。

王先生本周三於4時半到場，目測排第14位，最後成功辦理證件，他建議入境處增設「網上辦證」服務，利用人臉識別確認兒童身份，「唔使再鬥早排隊」，或仿傚「回鄉證」延長有效期。

黎棟國：兒童無身份證，網上辦理有困難

前保安局局長、曾任職入境處處長的立法會議員黎棟國表示，由於簽發「回港證」等證件需要核證身份，11歲以下的小朋友，持特區護照者除外，是沒有兒童身份證，因此網上申請有根本困難要克服。

至於自動延長「回港證」有效期，涉及修改口岸電腦程式，也要考慮持過期證件的小朋友長大，容貌會有改變，口岸工作人員核對身份時，可能帶來延誤，他認為短期有效措施是臨時增加人手處理申請。

張欣宇：現辦證高峰期，延長有效期值得探討

立法會議員張欣宇指出，「回港證」優勢在於即日辦理審批，適合家長緊急情況使用，長遠而言，宜為子女申辦特區護照，方便到處旅遊。他認為延長「回港證」有效期值得探討，「回港證屬本港事務，係入境香港之用，技術上可行」，他又建議政府就暑假辦證高峰期增加人手，配合市民需求。

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入境處：今年月均簽發9000本較疫情前增三成

入境處回覆表示，​隨着香港與內地全面通關、社會逐步復常，入境處在今年首六個月共簽發 54,082本「回港證」，每月平均約9,000本，較疫情前2019年每月平均約7,000本增加三成。

入境處指，市民如需申請「回港證」，除可親身到入境處各分區辦事處遞交申請外，亦可郵遞或投遞，一般而言，於收妥申請後，會在兩至三個工作天內完成處理相關手續，而申請人會接獲通知於所選定的分區辦事處繳交申請費用及領取「回港證」，毋需自行預約。

若選擇親身遞交申請，市民可透過互聯網(www.gov.hk/tdbooking)、入境處流動應用程式或致電辦理預約申請手續，減省輪候的時間。未有預約的人士，辦事處職員會根據即場配額制度，為其提供服務直至滿額為止。在派籌及辦證期間，分區辦事處會安排職員維持秩序和巡視辦事處範圍。各辦事處內有張貼告示提醒市民慎防受騙。如發現有任何懷疑違法或滋擾的行為或活動，入境處亦採取相應行動以遏止不法活動。

入境處會不時檢視和研究申請旅行證件及領取安排的便利措施，亦會繼續善用科技，優化申請旅行證件的申領程序和工作流程，以進一步提升效率和便利市民。如有服務調整安排，入境處會適時公布。