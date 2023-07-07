回港證｜暑假辦證殷切　家長早一日「踩線」　向隅父親無奈排錯隊

中港恢復通關後迎來首個暑假，不少父母為年幼子女申辦「回港證」，不過，由於北上需求殷切，入境處的「回港證」網上預約名額持續爆滿，連日來未見天亮，已有大批市民在辦事處門外排隊，其中上環辦事處有近百人通宵輪候「即日籌」。



有婆婆趕緊為孫兒辦證往澳門旅遊，她稱經歷過取籌失敗，今日（6日）凌晨五時便來排隊，慨嘆籌號供不應求，希望可以設立「網上辦證系統」免卻排隊；有家長提早一日「踩點」，熟習環境後今早五時排隊成功取籌；有向隅父親以為排得較前「坐定粒六」，殊不知原來認錯隊頭，最終失望而回，大呻「那只有半夜十二點鐘再來啦！」



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日前清晨時份，上環海港政府大樓外行人天橋有不少人士排隊，等候領取旅行證件辦事處「即日籌」。《香港01》今晨到場，發現半百人龍已移師大樓內，現場有冷氣及洗手間。辦事處門外有不少人坐在地上排隊，亦有人在親友幫忙「霸位」下，到旁邊的樓梯休息，更有長者因久蹲地上，雙腿發麻，需要旁人攙扶才可站起身。

大約七時半左右，已有約八、九十人，部分人自備摺凳坐下休息，有排隊人士指，職員會先派發臨時籌號，然後再進入辦事處，領取顯示登記時間的正式籌號。約八時左右，有職員開始派籌，並檢視取籌人士的身份證明文件。

回港證。（香港01攝）

入境處「回港證」網上預約系統爆滿，不少家長需清晨排「即日籌」。（互聯網）

婆婆昨晨取籌失敗 今提早五點排隊

替孫兒辦理「回港證」的梁婆婆指，昨早約七、八時來取籌但失敗，「噚日我七點幾八點嚟到，排到去門口但攞唔到」，因此決定提早至五時到場，並帶備摺凳休息。

梁婆婆表示，原本計劃與孫兒去澳門旅遊，惟近日才發現孫兒護照過期，所以趕來辦理「回港證」，待孫兒放學後再接他來辦理手續。她認為，每日僅60個「即日籌」數目太少，但理解辦證人手不足，估計暑假過後情況會有改善，她又希望可以增設「網上辦理服務」，至少毋須排隊辦證。

母親提前一日「踩點」 熟習環境成功取籌

「雙非父母」林先生及太太前天從內地帶小孩來香港旅遊，順便替其辦理回港證，以便回福建探親，林太太表示：「現在通關了，想趁暑假或國慶過來逛，辦證件也方便出入。」

林太指，現時網上預約名額直至本月30號都額滿，所以昨日晚上六時特意前來辦事處「踩點」，獲悉約早上八點半開始派籌，故今晨五時便到達，估計排第40位，她相信因為疫情期間不少人未能來港辦證，估計爆滿只是暫時性，「過渡期嘛，大家都過渡一下。」

家長數月前取籌失敗 臨近暑假再替孩子辦證

替小孩辦理「回港證」及護照續期的鄧先生今早六時到達，他無奈表示：「籌號少，又多人，要先到先得，冇辦法啦。」鄧先生指，數月前已想辦理「回港證」，但當時已經有很多人排隊，無法輪候，適逢暑假臨近，今日再過來等候領籌。

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向隅父親以為排15位 驚覺排錯隊失望而回

替外孫申請辦理「回港證」的吳先生表示，今早七時前到達辦事處，原本以為排在約前15位可以順利取籌，直至派籌時，才發現原來排在60位之後，他稱第一次排隊不熟悉環境，「當然很失望啦，那只有半夜十二點鐘再來啦。」

吳先生又無奈地表示：「比如說預約明天、後天預約不到，那可能半夜還是要來排，很辛苦很累。」他建議，入境事務處應該多加人手辦理證件服務及加派籌號。

吳先生沒有取得籌號，並指會提早於半夜12時再來輪候排籌。（張浩維攝）

「回港證」即辦即批 收費較護照便宜

現時香港居民可以申辦「回港證」，作為往返內地及澳門的旅行證件，當中分別為「六個月（限用一次版）」每本55元，及「五年期（可多次通用版）」每本170元，親身遞交申請可即日辦妥並獲發證件；至於申辦「16歲以下五年期護照」，費用為185至230元，大概五個工作天辦理，11歲以下兒童約十個工作天。

入境處：郵遞或投遞約兩至三工作天完成

入境處回覆表示，​市民如需申請「回港證」，除可親身到入境處各分區辦事處遞交申請外，亦可郵遞或投遞，一般而言，於收妥申請後，會在兩至三個工作天內完成處理相關手續，而申請人會接獲通知於所選定的分區辦事處繳交申請費用及領取「回港證」，毋需自行預約。

若選擇親身遞交申請，市民可透過互聯網(www.gov.hk/tdbooking)、入境處流動應用程式或致電辦理預約申請手續，減省輪候的時間。未有預約的人士，辦事處職員會根據即場配額制度，為其提供服務直至滿額為止。在派籌及辦證期間，分區辦事處會安排職員維持秩序和巡視辦事處範圍。各辦事處內有張貼告示提醒市民慎防受騙。如發現有任何懷疑違法或滋擾的行為或活動，入境處亦採取相應行動以遏止不法活動。

入境處會不時檢視和研究申請旅行證件及領取安排的便利措施，亦會繼續善用科技，優化申請旅行證件的申領程序和工作流程，以進一步提升效率和便利市民。如有服務調整安排，入境處會適時公布。