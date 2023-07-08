教聯會副會長胡少偉倡設陪讀簽證 吸外地生來港讀中小學
撰文：容嘉儀
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教聯會今（8日）聯同港大教育學院校友會舉行研討會，討論本港中小學收生不足問題。教育大學助理教授胡少偉則建議，香港可仿效新加坡及澳洲做法，為18歲或21歲以下外地生的家人提供陪讀簽證申請，以及增設「一帶一路」高中生獎學金，吸引外地生來港就讀。
缺乏資深教師 倡中小學實體網課混合
香港教育領導協會副主席許為天認為，學界面對資深教師不足問題，可從改變教學模式，和老師定位入手。他指，新冠疫情促成網上學習，坊間備存大量高質素網絡學習資源，倡議學校的角色轉為學習中心，提供虛擬網絡和實體教學，例如上午則維持正規課堂，下午採用混合學習模式，讓學生先學習必修課堂，之後能「各展所長」。
他續指，老師的角色則由教導者轉為陪伴者，定期檢視每一個學生的學習進度，並提供輔導支援。他指出，過往曾到中學以「翻轉教學」方式教數學，即學生預先在家收看教學片，上課時師生一同做練習。他形容，效果成效甚佳，建議小學五、六年級可試行，下午採用混合課堂；高中一半課程可試行混合模式。
為解決適齡人口下跌問題，香港教育大學助理教授胡少偉建議，吸引外地學生到港就讀中小學，仿效新加坡及澳洲做法，18歲或21歲以下外地學生的家人可申請陪讀簽證，解決照顧問題。他又建議政府新增「一帶一路」高中生獎學金，吸引當地學生來港就讀三年高中，並鼓勵在港落地生根。
內地多學校設文憑試課程 考生多赴海外升學
選委界立法會議員鄧飛指，本港中學文憑考試對內地同學吸引力大，近年內地多個城市開辦中學文憑考試課程，惟本港大學對外地文憑試生的收生門檻較高，故內地學生大多藉文憑試報考海外學校，例如如新加坡、泰國等國家，反映香港院校對內地學生吸引力未算高。
浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳則表示，香港擁有「國際化」的教育體制和文化環境，對外仍存有優勢，鼓勵可多與大灣區及廣東學校合作和合辦。