長洲錦江小學殺校｜學界倡平均值計開班下限　憂收生不足蔓延大學

中華基督教會長洲堂錦江小學小一收生只欠一人才到底開班下限。前中學校長會主席林日豐今日（15日）在電台節目認為當局只考慮到一年的收生情況便決定殺校做法倉促，「如果我哋用派位點即刻去做一個決定，其實個殺傷力係好強。」



他建議以初小三年的平均值計算開班標準，讓小學有更多時間去吸引學生就讀。他又指，出生率低引致收生不足的問題將會進一步擴展至中學和大專院校，單靠殺校和減少「叩門位」非長遠可應對問題方案。



他建議當局可以多管齊下，包括輕微下調收生下限，以達致小班教學、將本港的課程變得國際化，猶如大學般錄取海外學生，將優質教育走出香港。



▼長洲堂錦江小學2022年9月開學禮▼



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前中學校長會主席林日豐今早在港台節目《星期六問責》指，中華基督教會長洲堂錦江小學而面臨殺校，原因是現時小學殺校只顧及小一的收生情況，建議當局以平均值計算初小三年的學生人數：「可能小二學生會多啲、小三學生會多啲，但總括嚟講，呢個平均數係達致到開班標準就可以繼續，唔係剩係睇小一，佢中段都可能會收到學生，呢個係可以有好多變數喺入面，如果我哋用派位點即刻去做一個決定，其實個殺傷力係好強。」

他續指，小學收生學額下限亦可考慮微調，「我哋講緊每一間一個兩個，其實整體成500幾間小學，咁多個班，其實個實力係好強，可以令到壓力紓緩到。」惟他坦言，長洲錦江小學礙於地域性問題，難以一概而論，或要個別處理其個案。

前中學校長會主席林日豐。（資料圖片／盧翊銘攝）

林日豐又說，小學面臨縮班、殺校的危機，將會擴至中學，認為中學應盡早實行小班教學，由現時每班約33至34名學生減至30人，當中每班預留兩個學額予留班生，「如果係咁，我哋就每班都有個空間，呢啲空間累積400幾間學校，係講緊幾千個學額係處理到，其實係有辦法。」

教聯會副主席、立法會議員鄧飛補充指，現時不少學校亦面臨縮班危機，認為部份原因與地區有關，他舉例指長洲錦江小學，「長洲嘅同學可能會去其他區升學，但其他區嚟講就唔會入長洲，其實唔止長洲，好多區都係，其實錦江小學嘅問題，唔止係錦江小學自己單一面對。」

教聯會副主席、立法會議員鄧飛。（資料圖片／盧翊銘攝）

他認為現時18個中學校網及36個小學校網的設計太細碎，加上本港交通愈來愈方便，令學生湧到名校雲集的地區，認為當局應檢討本港中、小學校網的分布，與其他方案一併考慮。

香港資助小學校長會副主席陳淑儀亦補充指，現時不少學校相繼縮班，據她了解，教育局早前已要求要縮班的學校提交計劃書，說明學校未來的計劃，讓局方能提供方法支援。她認為當局應藉此加快推行小班教學，讓這些學校可從質素、優質教育方面進發，「除咗政府以往一般係計人數嘅問題，其實可唔可以喺學生嘅教育質素上面諗多啲，而唔係單單從數字去計？」

▼長洲堂錦江小學六級有約100名學生▼

