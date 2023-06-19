食安中心7.1起擴大港珠澳大橋可運送鮮活食品類別　與文錦渡看齊

目前由內地經陸路進口冰鮮肉類、蛋類及蔬菜等指定食品類別到港，必須經文錦渡口岸進入香港。食物環境衞生署食物安全中心今（19日）表示，由7月1日開始，港珠澳大橋鮮活食物進口安排會擴展至與文錦渡口岸進口的食品類別相同，業界可在指定時間、即晚上9時至翌日早上5時，選擇經港珠澳大橋進口相關鮮活食品到港，並接受食安中心人員抽查，相關檢查工作與文錦渡口岸大致相同。



港珠澳大橋。（資料圖片／林若勤攝）

根據現行安排，所有從內地經陸路運載鮮活食品及食用牲畜的貨車，必須經文錦渡口岸進入本港，並接受食安中心人員抽查。而從內地經陸路運送鮮活水產，以及冷藏和冰鮮家禽的車輛，分別自2019年12月及2022年6月月起，可於晚上9時至翌日早上5時選擇經港珠澳大橋進入本港。

食安中心發言人稱，為進一步便利業界，經與內地有關當局商討及徵詢業界意見後，定於7月1日晚上9時起，將港珠澳大橋的鮮活食物進口安排擴展至與經文錦渡口岸進口的食品類別相同。即當日起，運送冷藏和冰鮮肉類及野味、蛋類、奶類及蔬果的車輛，亦可選擇於指定時段、即晚上9時至早上5時，經港珠澳大橋進入本港，並接受食安中心人員抽查。

食安中心在港珠澳大橋香港口岸的檢查程序與文錦渡口岸檢查進口鮮活食品車輛大致相同，包括核對進口文件的資料及對鮮活食品進行實物檢查和採樣工作。發言人強調，經文錦渡口岸運載鮮活食品及食用牲畜到港的安排沒有改變。