東區醫院監護儀顯示屏疑未扣緊掉落　七旬病人擦傷額頭肩膊微腫

再有公立醫院發生事故，東區醫院今日（11日）公布，昨晚外科病房內兩名護士學生為一名七旬病人進行護理時，病人床頭的監護儀顯示屏，突然從掛架掉落在病床上，病人額頭輕微擦傷及肩膊微腫，時情況穩定。醫院已安排駐院工程人員檢查病房內所有同類型床頭監護儀，初步調查不排除是儀器並未扣緊在托架上。



東區醫院

東區醫院表示，昨晚約7時左右，外科病房內兩名護士學生為一名70歲男病人進行恆常護理程序時，掛於病人床頭的監護儀顯示屏突然從掛架掉落在病床上。醫護人員立即移除該監護儀及為病人檢查，病人額頭輕微擦傷及肩膊微腫，進一步檢查確認沒有骨折或任何異常情況，病人現時情況穩定。

安排工程人員檢查所有同類型床頭監護儀

東區醫院表示，非常重視事件，臨床團隊已即時通知病人家屬，詳細解釋事件經過。院方隨即安排駐院工程人員檢查病房內所有同類型床頭監護儀，確保所有儀器可以安全使用。

院方初步檢查發現涉事的儀器的托扣和床頭的托架完好無缺，相關的穩固部件運作正常，不排除事件的起因是該儀器並未扣緊在托架上。院方會進一步檢視事件以確認掉落成因，避免同類事件發生，並向儀器供應商要求改進措施。

院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件。