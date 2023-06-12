東區醫院引入新系統助電療精準定位　省事前墨水筆留痕步驟

癌症是本港頭號殺手，放射治療（又稱為電療）是其中一種擊退癌細胞的治療方案，

東區尤德夫人那打素醫院今年4月引入「表面引導放射治療系統」（Surface guided radiation therapy），可助更精準定位，瞄準腫瘤位置進行治療，另可減省事前以墨水筆在身上留記號的工序。新系統亦可作實時偵測，若病人身體稍有偏離，會自動發出警報，提醒放射治療師暫停療程。

東區醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧表示，每年接獲約3000宗癌症新症求診個案，佔全港10%，33%癌症病人需接受電療。新系統首月已服務74人次，以肺癌、乳癌及前列腺癌病人為主，未來盼增服務量，以及擴大適用的癌症種類。



東區醫院今年4月引入「表面引導放射治療系統」（Surface guided radiation therapy），可助更精準定位，瞄準腫瘤位置進行治療。左為東區醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧。（陳淑霞攝）

接受電療前，放射治療師會先替病人製作身體模型，再以電腦掃描（CT）及磁力共振（MRI）模擬定位，與此同時亦需在其身上畫上記號，作對位之用。新系統則配置3D攝影鏡頭，會透過非侵入性和非接觸性的光學監察技術，可更準確標記病人接受電療的位置，省卻原有需以顏色筆或墨水筆在病人身上畫記號的傳統做法，毋須擔心褪色或永久「留痣」。

此外，3D攝影鏡頭亦可追蹤患者身體皮膚表面，對準治療位置及瞄準腫瘤，大幅減低電療對腫瘤周邊良性細胞的傷害及副作用。

傳統方式下，放射治療師會在控制室以肉眼方式，透過監控鏡頭觀察病人情況，新系統則可作實時偵測，其精準度更可達10亞毫米級，若病人接受電療期間，因身體微小動作令治療位置出現偏差，系統會發出提示信號，提醒放射治療師暫停療程，以便協助病人。

病人接受電療前，放射治療師會先替病人製作身體模型，再以電腦掃描（CT）及磁力共振（MRI）模擬定位，與此同時亦需在其身上畫上記號，作對位之用。新系統則可減省原有以墨水筆在病人身上畫記號的程序。（陳淑霞攝）

東區醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧表示，癌症是本港頭號殺手，以2020年計，本港錄得的新增個案逾3.4萬宗，東區醫院每年則接獲約3000宗癌症新症求診個案，佔全港10%，當中33%癌症病人需要接受放射治療。

宋醫生續說，東區醫院現時設有三部放射治療機（又稱直線加速器），其中一部機齡較新的放射治療機正應用新系統，投入服務首月已服務74人次，當中以肺癌、乳癌及前列腺癌病人居多，佔該放射治療機4月服務量的17%，未來有望按照需求逐步增服務量，以及擴大適用的癌症種類。

宋醫生表示，「表面引導放射治療系統」可令電療由內至外精準定位，起相輔相承作用，亦適合大部分癌症，尤其適用於腫瘤在胸腔及腹腔位置的病人，因療程期間呼吸的幅度會影響到內臟位置，從而影響放射治療的準確度，故新系統有助瞄準腫瘤位置進行治療。

她說，「表面引導放射治療系統」具成本效益，可使用長達10年，期望未來一至兩年可再增加放射治療機，以便引入新系統，但需視乎資源調配。

新系統配置3D攝影鏡頭，可追蹤患者身體皮膚表面，對準治療位置及瞄準腫瘤，大幅減低電療對腫瘤周邊良性細胞的傷害及副作用。（陳淑霞攝）