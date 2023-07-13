首個公共屋邨社區回收網點進駐葵青區　7.14起招標七區營運合約

香港首兩個「公共屋邨社區回收網絡」進駐葵青區，環境及生態局局長謝展寰今午（13日）出席啓動禮時表示，公屋回收是「綠在區區」回收網絡的重要里程碑，計劃今年年底前擴至50個公共屋邨，又指環保署明日（14日）起為另外七個回收站的營運服務合約進行招標。



謝展寰表示，環保署計劃今年年底將「公共屋邨社區回收網絡」擴展至50個公共屋邨。（政府新聞處圖片）

兩個「公共屋邨社區回收網絡」分別位於葵芳邨的「綠在葵芳」，及大窩口邨的「綠在大窩口」。謝展寰表示，全靠得獲得房屋署及香港房屋委員會的大力支持，兩個回收點已在上月26日成功開始投入服務，亦計劃今年年底將回收網絡擴展至50個公共屋邨。

謝展寰指現時「綠在區區」共有11個「回收環保站」、33間「回收便利點」、逾120個街站形式的「回收流動點」， 以及約50個於設在大型屋苑、公屋、商場和政府場所等地的智能回收箱，藉此加強市民參與分類回收的信心。

謝展寰另指環保署明日（13日）起，為「公共屋邨社區回收網絡」營運服務合約進行招標，涵蓋兩至三個公共屋邨，預計今年年底展開為期28個月的服務合約，並歡迎非牟利團體投標，截標日期至8月25日。

根據環保署的招標文件，七個回收環保站營運合約包括「綠在東區」、「綠在葵青」、「綠在西貢」、「綠在沙田」、「綠在屯門」、「綠在灣仔」及「綠在黃大仙」。