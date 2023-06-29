喵坊覓得新廠房　料7月中公布地址及新服務　創辦人：唔會停落嚟

全港唯一的紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗的廠房早前不獲續約，租約本月底屆滿，昨日在社交平台公布覓得合適廠房重置，並獲科技園公司延長元朗廠房租期至9月底。



喵坊Mil Mill創辦人葉文琪今早（29日）在電台節目表示，新廠房由私人土地業主租出，租用期達9年，現時正在裝修，料9月才能搬遷。他又說，因新廠房面積大，希望做好「開源」，會規劃新產品、新服務，將於7月中對外公布新廠房地址及新服務。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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喵坊Mil Mill創辦人葉文琪表示，新廠房由私人土地業主租出，租用期達9年，惟廠房現時正在裝修，應要待9月才能搬遷。他又指，新廠房面積較現時大，故要開源、善用新的位置，將會研究如何處理更多不同廢料、製作新產品。

他透露，已向環保署、發展局等政府部門查詢現時覓得的用地能否用作回收廠，希望確保新廠房合規，「都逐步開緊綠燈。」他續指，待稍後做好規劃後，會在7月中公布新廠房地址及新服務。

他憶述尋覓廠房的過程，直言「過程幾大壓力，幾大失落。」他提到曾投標政府短期租約地，但開價不夠高，未能投得，也曾到訪數十個私人租盤，惟現時有不少人租工廠作貨倉、寫字樓等，有業主會擔心若租予喵坊，會有噪音、環境衞生等問題而拒租，「變咗工廠唔係咁嘅用途。」

被問到政府未來會做紙包回收，會否擔心市場競爭增加，葉文琪指喵坊一直相信循環經濟，過往所做已建立出一個品牌，有市民、大眾支持，且未來會推出新產品，不擔心競爭問題：「又係人哋唔做嘅，我哋唔會停落嚟，不斷向前跑，做人地唔做既野。」他表明，未來不會放棄香港市場，亦會同時繼續到新加坡發展。