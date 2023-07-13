喵坊Mil Mill覓新廠房　環保署：取消紙包飲品盒回收處理合約招標

環保署本來於今年邀請報價承投紙包飲品盒回收處理服務合約，為「綠在區區」社區回收設施收集到的紙包飲品盒提供儲存及處理等服務。環保署公布，知悉紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」已在本港覓得合適用地重置廠房繼續營運，故此決定取消推出紙包飲品盒回收處理服務合約，讓有關服務繼續以市場主導的模式進行，



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全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗的廠房，早前不獲科技園續約，直至本月初才公布覓得合適廠房重置。

環保署本來因應情況，於今年3月就紙包飲品盒回收處理服務合約，但署方今日（13日）表示，知悉有關紙包飲品盒回收商已在本港覓得合適用地重置廠房繼續營運，而有關的租約亦超越2025年，考慮最新發展和有關的生產者責任計劃的進度，環保署認為本港紙包飲品盒的回收鏈將可維持穩定，暫時無需政府介入，因此決定取消推出紙包飲品盒回收處理服務合約，讓有關服務繼續以市場主導的模式進行，順利銜接日後以市場營運模式來推行的紙包飲品盒生產者責任計劃。

環保署指，會繼續密切檢視紙包飲品盒回收的運作情況及發展。

此外，環保署透露，就紙包飲品盒回收處理服務合約共收到7份報價書，署方樂見市場上有多於一間以不同技術處理紙包飲品盒的公司。「綠在區區」社區回收設施的營運機構在得到環保署同意後，可以把收集到的紙包飲品盒交予市場上任何有適合技術的回收商妥善處理。

「喵坊Mil Mill」今日（13日）於其社交網站表示，綠在區區接收的紙包飲品盒會繼續送至其廠房處理。